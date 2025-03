MWC 2025 : Samsung Flex Gaming, la console portable pliable qui veut révolutionner le marché !

Lors du MWC 2025, Samsung a dévoilé un concept révolutionnaire dans l’univers du gaming portable : le Flex Gaming.

Cette console portable est dotée d’un écran OLED pliable de 7,2 pouces, une innovation qui pourrait transformer le marché en offrant une alternative plus compacte aux consoles portables actuelles, comme la Steam Deck ou la Nintendo Switch.

Aujourd’hui, les consoles portables souffrent d’un design encombrant qui les rend difficiles à transporter. Samsung tente de résoudre ce problème avec une charnière et un écran pliable, rendant la console aussi compacte qu’un Galaxy Z Flip une fois refermée.

Le Flex Gaming conserve une disposition classique avec des joysticks et une croix directionnelle de chaque côté de l’écran. Samsung a intégré un système de cavité permettant d’accueillir les joysticks lorsqu’ils sont repliés, évitant ainsi qu’ils dépassent et facilitant le rangement.

En plus des boutons de contrôle habituels, on retrouve un bouton « N » (dont la fonction reste mystérieuse pour l’instant), un bouton Home et un port USB-C pour le chargement et la connectivité.

L’appareil arbore une couleur vert citron futuriste, un design audacieux qui rappelle les tendances gaming modernes.

Des performances encore mystérieuses

Samsung n’a pas encore révélé les spécifications techniques de la console, notamment la résolution, le taux de rafraîchissement ou la luminosité de l’écran. Toutefois, si la technologie est similaire aux écrans des smartphones pliables de Samsung, on peut s’attendre à un affichage fluide et immersif, optimisé pour les jeux vidéo.

Ce concept marque une évolution majeure par rapport au prototype présenté au CES 2023, qui utilisait un écran escamotable plutôt qu’un véritable écran pliable.

Vers une réelle commercialisation ?

Samsung explore ici un marché différent de ses secteurs habituels, mais avec une solution qui répond à un besoin concret des joueurs nomades. Reste à savoir si le Flex Gaming passera du concept à la production, et surtout, s’il pourra rivaliser avec les consoles portables déjà bien établies.

Une chose est sûre : le gaming portable entre dans une nouvelle ère, et Samsung compte bien en faire partie.