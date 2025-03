iPhone 16e : Apple facilite enfin les réparations !

Avec l’arrivée de l’iPhone 16e, de nombreux utilisateurs privilégieront ce modèle pour sa fiabilité et sa longévité, plutôt que pour ses fonctionnalités dernier cri. Mais qu’en est-il de sa réparabilité ? iFixit vient de publier son test de démontage de l’iPhone 16e et attribue au smartphone un score de 7/10, à l’égal des autres modèles de la gamme iPhone 16.

Les produits du géant de Cupertino étaient connus pour leurs difficultés de réparation. Par le passé, Apple était réputé pour sa répression des réparations par des tiers et des réparations automatiques. La société a fait des progrès dans ce domaine avec ses modèles récents, en particulier les iPhone. Aujourd’hui, l’iPhone 16e continue de s’améliorer avec des éléments de conception matérielle tels qu’un « adhésif à libération électrique ».

L’iPhone 16e remplace l’iPhone SE 3 et apporte plusieurs changements notables qui améliorent sa réparabilité :

Disparition du bouton Home : Contrairement aux anciens iPhone SE, ce modèle n’a plus de bouton physique. Une excellente nouvelle pour la réparation, car ces boutons étaient fragiles et difficiles à remplacer en raison du capteur biométrique intégré. Cela simplifie aussi l’étanchéité du téléphone.

Port USB-C avec Manuel de Réparation : Pour la première fois, Apple propose un guide spécifique pour remplacer le connecteur de charge USB-C. Une avancée qui facilite les réparations pour les utilisateurs souhaitant éviter de passer par un réparateur agréé.

Batterie plus grande et plus durable : L’iPhone 16e possède une batterie plus imposante que l’iPhone 16 et l’iPhone 16+. Apple affirme qu’elle offrira une autonomie plus longue. À long terme, cela signifie moins de cycles de charge et une meilleure longévité avant un remplacement nécessaire.

Contrairement aux autres modèles de la gamme iPhone 16, l’iPhone 16e ne prend pas en charge MagSafe. Cela signifie que le téléphone se charge moins efficacement en sans-fil, ce qui peut être perçu comme un inconvénient.

Cependant, selon iFixit, cette charge plus lente pourrait être un avantage : elle réduit la dégradation de la batterie. De plus, le nouveau modem C1 pourrait permettre à cet iPhone d’être le plus endurant jamais conçu par Apple.

Le principal inconvénient de l’iPhone 16e : Un prix plus élevé

Malgré ces bonnes nouvelles, iFixit critique le prix du téléphone. L’iPhone 16e démarre à 719 euros, contre 529 euros pour l’iPhone SE 3. Une augmentation significative qui pourrait dissuader les acheteurs habitués à la gamme SE.

iFixit recommande d’ailleurs de ne pas se précipiter sur ce modèle et d’opter pour un iPhone reconditionné si l’on cherche un téléphone à la fois fiable et économique.

Faut-il Acheter l’iPhone 16e ?

Si vous cherchez un iPhone fiable, avec une bonne autonomie et facilement réparable, l’iPhone 16e est un choix judicieux. L’absence de MagSafe pourrait préserver sa batterie plus longtemps, un avantage pour ceux qui gardent leur téléphone plusieurs années.

Cependant, à 719 euros, son positionnement est discutable. Ceux qui veulent un smartphone Apple abordable pourraient préférer un iPhone SE reconditionné ou attendre une éventuelle baisse de prix.