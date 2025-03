MWC 2025 : OPPO dévoile ses ambitions en IA mobile

Lors du OPPO AI Tech Summit au MWC 2025, OPPO a dévoilé une nouvelle stratégie d’intelligence artificielle (IA) visant à faire évoluer l’IA mobile d’un simple outil fonctionnel à une intégration complète au niveau du système.

Ce tournant stratégique s’accompagne d’une sécurité renforcée, de nouvelles fonctionnalités IA avancées et d’une étroite collaboration avec Google, MediaTek et Qualcomm pour optimiser l’expérience utilisateur.

OPPO intensifie son partenariat avec Google en intégrant Google Gemini dans plusieurs applications natives, telles que Notes, Calendrier et Horloge. Ces améliorations viendront compléter les modèles existants Gemini 1.5 Pro et Gemini 1.5 Flash, déjà pris en charge sur les smartphones IA de OPPO, apportant ainsi une réactivité et des performances accrues.

La marque a également confirmé son travail conjoint avec Google pour intégrer Gemini 2.0 sur ses futurs appareils, marquant une nouvelle étape dans l’amélioration des interactions basées sur l’IA.

Sécurité et confidentialité des données au cœur de la stratégie IA de OPPO

Pour garantir la protection des données utilisateurs, OPPO adopte le Private Computing Cloud (PCC), une solution basée sur le Confidential Computing de Google Cloud. Grâce à cette intégration, plusieurs fonctionnalités IA — AI Recording Summary, AI Search, AI Studio et AI Call Summary — bénéficieront d’une protection renforcée dès cette année.

Matt Waldbusser, Directeur Général de Google Cloud Solutions et IA Consommateur, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec OPPO pour façonner l’avenir de l’IA mobile en combinant les technologies Google avec le matériel et les logiciels exceptionnels de OPPO. Cette alliance va redéfinir l’expérience IA mobile en mettant l’accent sur la performance et la confidentialité ».

OPPO articule son évolution IA autour de trois axes stratégiques :

AI Productivity : Optimisation des tâches quotidiennes grâce à des assistants intelligents et des outils de gestion améliorés. AI Creativity : Génération de contenu enrichie, notamment en photographie et en édition vidéo. AI Imaging : Amélioration des capacités photographiques et vidéo avec des algorithmes avancés.

Pour optimiser les performances IA sans sacrifier l’efficacité énergétique, OPPO collabore avec MediaTek afin d’intégrer des processeurs optimisés pour l’IA en temps réel.

Des partenariats stratégiques pour une IA plus performante

OPPO continue de renforcer ses alliances technologiques avec des leaders de l’industrie. Will Chen, Directeur Général Adjoint de MediaTek, a déclaré : « Le partenariat entre MediaTek et OPPO ouvre la voie à de nouvelles opportunités en IA, qu’il s’agisse de photographie avancée, de gaming nouvelle génération ou de sécurité intelligente. Les possibilités sont infinies ».

De plus, OPPO exploite des technologies innovantes telles que LoRA (Low-Rank Adaptation), Parallel Decoding Solution et MoE (Mixture of Experts) pour booster significativement les performances IA. Un système robuste de protection des données opère également à la fois sur les appareils et le cloud.

Un rythme accéléré de mises à jour IA et un objectif de 100 millions d’utilisateurs

OPPO s’engage à déployer une mise à jour IA par mois afin d’améliorer continuellement les fonctionnalités de ses appareils. Après avoir atteint les 50 millions d’utilisateurs IA en 2024, la marque vise désormais les 100 millions d’ici fin 2025.

Les prochaines innovations IA incluent :

AI Search: Un moteur de recherche IA avancé.

Intégration approfondie de Google Gemini dans les applications OPPO.

AI Call Translator : Une traduction en temps réel des appels dans plusieurs langues.

AI VoiceScribe : Un outil de transcription intelligent pour les appels, cours en ligne et réunions professionnelles.

Ces fonctionnalités seront introduites progressivement sur des modèles phares tels que le OPPO Find N5.

Oppo en vedette au MWC 2025

Pour marquer l’importance de cette évolution IA, la légende du football espagnol David Villa était présent lors de l’événement, explorant les innovations OPPO en matière d’IA. En plus du Find N5, OPPO a également présenté ses derniers smartphones Reno 13 et Find X8, équipés de technologies IA avancées, renforçant son statut de leader mondial de l’intelligence artificielle mobile.

Avec cette nouvelle stratégie, OPPO s’impose comme un acteur clé dans l’évolution de l’IA mobile, combinant innovation technologique, sécurité et performance pour une expérience utilisateur enrichie et plus intelligente.