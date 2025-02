iPhone 16e : moderne, mais sans MagSafe, pourquoi ? « Le câble est toujours utilisé »

Apple a commencé l’expédition de l’iPhone 16e, successeur de l’iPhone SE (3e génération), avec un design entièrement revu. Ce modèle abordable abandonne enfin l’apparence vieillissante de ses prédécesseurs au profit d’un design plus moderne, intégrant des bords plats, des bordures plus fines, une encoche et même le bouton Action introduit avec l’iPhone 15 Pro.

Cependant, malgré ces améliorations, une omission surprenante fait débat : l’absence de MagSafe.

iPhone 16e : Un iPhone moderne… mais sans MagSafe ?

L’iPhone 16e prend en charge la charge sans fil magnétique, mais seulement à 7,5W, et surtout, il ne dispose pas de l’anneau MagSafe qui permet aux accessoires et chargeurs de s’aimanter solidement à l’appareil.

Apple justifie cette décision en affirmant que « la plupart des utilisateurs ciblés par l’iPhone 16e chargent exclusivement leur téléphone avec un câble », selon un porte-parole de la marque interrogé par John Gruber de Daring Fireball.

Si cet argument pouvait être valable il y a quelques années, il semble aujourd’hui difficile à justifier, étant donné que MagSafe est devenu omniprésent dans l’écosystème Apple. Au-delà de la recharge, MagSafe permet d’utiliser des batteries externes, porte-cartes, supports pour voiture, et bien d’autres accessoires.

Pour un téléphone censé rendre l’expérience iPhone plus accessible, cette suppression paraît être un compromis étrange.

Une solution alternative pour MagSafe

Si vous souhaitez tout de même profiter des accessoires MagSafe, une solution existe : acheter une coque MagSafe compatible. Certes, cela ne boostera pas la vitesse de charge, mais au moins, cela permettra d’utiliser tous les accessoires magnétiques sans souci.

L’iPhone 16e est disponible à partir de 719 euros en France pour le modèle 128 Go, avec des prix allant jusqu’à 1 099 euros pour la version 512 Go.

Malgré cette omission étonnante, l’iPhone 16e reste une option intéressante pour ceux qui recherchent un iPhone plus abordable, avec un design modernisé et des performances solides. Reste à voir si l’absence de MagSafe influencera les choix des consommateurs.