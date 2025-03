MWC 2025 : Samsung Flexible Briefcase, l’ordinateur portable pliable qui se transforme en mallette !

Lors du MWC 2025, Samsung Display a présenté sa dernière innovation : le « Flexible Briefcase », un concept d’ordinateur portable pliable qui se transforme en une élégante mallette. Cet appareil unique est doté d’un écran QD-OLED de 18,1 pouces avec une résolution QHD+ (2 000 x 2 664 pixels) et une densité de pixels de 184 ppp.

Le Flexible Briefcase se distingue par son design non conventionnel, qui intègre un boîtier analogue à une mallette avec deux poignées qui se rejoignent au milieu lorsque l’appareil est fermé. La mallette intègre également les boutons d’alimentation et de volume, alliant ainsi fonctionnalité et style.

Lorsqu’il est déplié, le porte-documents flexible est doté d’un écran QD-OLED de 18,1 pouces. Le prototype a un rayon de pliage de 4,5R, ce qui garantit un fonctionnement fiable de l’écran pliable. La résolution QHD+ de l’écran OLED avec une densité de pixels de 184 ppp garantit des images nettes et éclatantes, bien qu’elle soit légèrement inférieure à la dalle de 212 ppp du Galaxy Book 4 Ultra.

Malgré cette densité de pixels légèrement inférieure, la grande taille de l’écran et le mécanisme de pliage permettent à l’appareil de se démarquer. Ce prototype a en effet le potentiel de devenir un choix attrayant pour les créateurs, étant donné qu’il sort en tant que produit de consommation.

Nous avons déjà vu d’autres concepts d’ordinateurs portables de marques telles que Lenovo. L’un d’entre eux est équipé d’un panneau solaire qui permet de lire des vidéos pendant une heure après 20 minutes de charge en plein soleil. Pour en savoir plus sur cet appareil, cliquez ici.

Samsung envisage un ordinateur portable pliable depuis un certain temps

Cela dit, il ne s’agit que de prototypes, et rien ne garantit que ces concepts seront bientôt commercialisés. En fait, Samsung travaille sur ce concept d’ordinateur portable pliable depuis un certain temps. L’entreprise a breveté un modèle en 2022, dans lequel l’ordinateur portable se plie deux fois, et a donné un aperçu d’un concept (appelé Flex Note) qui ressemble davantage à la mallette flexible.

Le prototype actuel semble prometteur et nous espérons qu’il verra le jour en tant que produit de consommation.