Amazon se prépare à lancer une nouvelle gamme d’appareils à l’automne, conçus pour tirer pleinement parti de son assistant vocal boosté à l’IA, Alexa+. Lors d’une interview avec Bloomberg, le PDG Andy Jassy a teasé une « gamme totalement nouvelle de magnifiques dispositifs », sans toutefois donner plus de détails.

Mercredi, Amazon a dévoilé Alexa+, une version améliorée et plus conversationnelle de son assistant vocal. Désormais, Alexa pourra réserver un Uber, acheter des billets de concert et interagir plus naturellement avec l’utilisateur.

L’abonnement à Alexa+ coûtera 19,99 dollars par mois, mais sera inclus gratuitement avec Amazon Prime. Presque tous les appareils Alexa existants seront compatibles, à l’exception des générations Echo les plus anciennes.

Un focus sur les écrans et les appareils Echo Show

Panos Panay, responsable de la division appareils et services d’Amazon, a laissé entendre que l’écran jouera un rôle central dans la prochaine génération de produits. Cela expliquerait pourquoi Amazon a récemment lancé un Echo Show doté d’un massif écran de 21 pouces — une tendance qui pourrait s’étendre à de nouveaux modèles plus sophistiqués et orientés vers une interaction visuelle accrue.

Si Amazon mise autant sur les écrans, il est probable que la prochaine gamme inclura :

De nouveaux Echo Show avec des tailles d’écran plus grandes et des fonctionnalités optimisées pour Alexa+.

Des écrans intelligents dédiés pour la maison connectée, permettant une meilleure intégration avec Fire TV et les caméras de surveillance Ring.

Des assistants vocaux intégrés à des objets du quotidien, comme des miroirs connectés ou des cadres interactifs.

Avec Google, Apple et Meta qui investissent massivement dans l’IA conversationnelle, Amazon doit renouveler son écosystème matériel pour garder une longueur d’avance. L’automne 2025 pourrait bien marquer un tournant stratégique dans la manière dont nous interagissons avec Alexa au quotidien.