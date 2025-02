Apple : un contrôle parental plus respectueux de la vie privée des enfants

La sécurité numérique des enfants est un sujet brûlant ces dernières années, et certains pays envisagent d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Cependant, appliquer de telles restrictions est loin d’être simple. En effet, la majorité des enfants parviennent à contourner facilement les restrictions d’âge imposées par les plateformes.

Face à ce défi, Apple propose une solution intermédiaire, en introduisant une nouvelle approche du contrôle parental, détaillée dans un livre blanc publié récemment. Cette fonctionnalité permettra aux parents de partager une tranche d’âge avec les applications, sans divulguer l’âge exact de l’enfant, garantissant ainsi un meilleur équilibre entre protection et respect de la vie privée.

L’entreprise affirme qu’elle introduira ces fonctionnalités « cette année ».

Un partage d’âge sécurisé et anonyme

Dans le livre blanc, Apple soutient que la vérification de l’âge « au niveau du marché des applications » ne serait pas idéale, car elle obligerait les utilisateurs à transmettre des « informations personnelles sensibles d’identification » à l’entreprise. « Ce n’est pas dans l’intérêt de la sécurité ou de la vie privée des utilisateurs », déclare Apple.

Plutôt que d’imposer une vérification basée sur des documents officiels (carte d’identité, passeport), Apple introduira une API appelée Declared Age Range, qui permettra aux applications de s’adapter automatiquement à l’âge de l’enfant sans stocker d’informations personnelles sensibles.

Les parents choisiront de partager une tranche d’âge avec les développeurs via l’API.

Les applications ajusteront automatiquement leur contenu pour correspondre aux restrictions d’âge en vigueur.

Aucune donnée précise sur l’enfant ne sera transmise aux développeurs.

Les parents pourront modifier ou arrêter le partage de l’âge à tout moment.

Selon Apple, ce système est « étroitement adapté, minimisant les données, protégeant la vie privée », c’est-à-dire conçu pour minimiser la collecte de données tout en maximisant la sécurité.

Des comptes enfants mieux protégés par défaut

Apple facilitera également la création des comptes pour enfants avec des paramètres de sécurité préconfigurés :

Un mode par défaut sécurisé : si un parent ne configure pas entièrement le compte, Apple appliquera automatiquement des réglages adaptés à l’âge.

Une gestion simplifiée : les parents pourront modifier plus facilement l’âge de l’enfant et l’intégrer au groupe familial.

Un App Store plus précis : Apple introduira un classement plus granulaire des applications, en remplaçant l’actuel système binaire par trois catégories : 13+, 16+ et 18+. Elles passeront de 4 à 5 seuils ; les nouvelles catégories seront 4+, 9+, 13+, 16+ et 18+. Dans leurs listes d’applications, les développeurs seront invités à mettre en évidence « si les applications contiennent du contenu généré par l’utilisateur ou des fonctionnalités publicitaires qui peuvent avoir un impact sur la présence de contenu inapproprié pour l’âge » et si les applications ont leurs propres contrôles de contenu.

Les développeurs devront également déclarer plus de détails sur le contenu de leurs applications (présence de contenus sensibles, interactions en ligne, etc.), permettant ainsi une classification plus rigoureuse et transparente.

Un modèle qui pourrait inspirer d’autres plateformes

Cette initiative d’Apple pourrait devenir une référence dans le débat sur la sécurité numérique des mineurs. Contrairement aux approches strictes envisagées par certains gouvernements (comme le bannissement des réseaux sociaux pour les mineurs), Apple mise sur une solution plus souple, respectueuse de la vie privée et facile à implémenter.

Si ce système fonctionne bien, il pourrait inspirer Google et d’autres entreprises technologiques à adopter des solutions similaires pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.