Meta AI : l’IA de Meta bientôt en application autonome ?

Meta veut une part du gâteau de l’IA générative, et pas une petite. Selon un rapport de CNBC, la société dirigée par Mark Zuckerberg prévoit de lancer une application indépendante pour son chatbot Meta AI entre avril et juin 2025.

Actuellement intégré aux applications de Meta, comme Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta AI pourrait bientôt exister sous une forme autonome, rejoignant ainsi ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google, Grok de X ou encore Perplexity et DeepSeek.

D’après les sources de CNBC, Meta pourrait également proposer un abonnement payant pour des fonctionnalités avancées, à l’image de ce que font déjà ses concurrents.

En lançant une application dédiée, l’objectif de Meta est de créer une interaction plus immersive et approfondie avec son assistant IA. Cela marquerait une évolution significative par rapport à son intégration actuelle dans les réseaux sociaux du groupe.

Une ambition affichée : un assistant IA pour un milliard de personnes

Mark Zuckerberg a récemment affirmé que 2025 serait l’année où un assistant IA hautement intelligent et personnalisé atteindrait plus d’un milliard de personnes. Il a précisé que Meta AI devrait être le leader de cette révolution.

Avec une base d’utilisateurs gigantesque et une quantité de données sans précédent, Meta pourrait offrir un niveau de personnalisation unique par rapport à ses concurrents. Mais cela risque aussi d’intensifier les préoccupations liées à la confidentialité et à l’exploitation des données personnelles.

Une guerre ouverte entre Meta et OpenAI ?

Suite à la fuite de cette information, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a réagi avec ironie sur X : « OK, d’accord, peut-être qu’on va faire une app sociale alors. Lol, si Facebook tente de nous concurrencer et qu’on leur fait un Uno Reverse, ce serait tellement drôle ».

Cette déclaration laisse entendre que OpenAI pourrait à son tour explorer des fonctionnalités sociales pour ChatGPT, transformant encore davantage le marché de l’IA en une véritable guerre entre géants de la tech.

Meta AI : vers un bouleversement du marché des chatbots ?

L’arrivée d’une application Meta AI autonome pourrait renforcer la fragmentation du secteur des chatbots IA en ajoutant un acteur majeur à une compétition déjà féroce. Si Meta réussit son pari, l’entreprise pourrait imposer son assistant IA comme la nouvelle référence mondiale, tout en bénéficiant de son écosystème social tentaculaire.

Cependant, avec des enjeux liés à la protection des données et à la régulation de plus en plus surveillés, Meta devra rassurer ses utilisateurs et les autorités sur l’utilisation des informations collectées par son IA.

La bataille pour la suprématie dans l’IA conversationnelle ne fait que commencer, et les prochains mois seront décisifs pour savoir qui dominera le marché de l’intelligence artificielle en 2025.