Galaxy A56, A36 et A26 : Découvrez les spécifications, le design et les prix !

Samsung s’apprête à dévoiler officiellement sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme avec les Galaxy A56, A36 et A26.

Pourtant, grâce à une fuite massive provenant de WinFuture, nous connaissons déjà presque tous les détails sur ces appareils, de leurs spécifications techniques à leur design, en passant par leurs prix.

Sans surprise, ces trois modèles sont conçus pour séduire les utilisateurs à la recherche de smartphones 5G performants à prix abordable. Voici un tour d’horizon complet de ce que Samsung nous réserve pour cette nouvelle génération de la gamme Galaxy A.

Galaxy A56 : Un concurrent sérieux pour le Pixel 9a

Le Galaxy A56 s’impose comme un milieu de gamme premium, intégrant des matériaux de qualité et une fiche technique musclée. Il se distingue par un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience fluide et immersive.

Caractéristiques techniques :

Écran : 6,7 pouces Super AMOLED (2340 x 1080 pixels, 120 Hz)

Processeur : Samsung Exynos 1580

Système : Android 15 avec One UI 7

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Caméra arrière : 50 mégapixels (f/1.8, OIS) 12 mégapixels ultra grand-angle (f/2.2) 5 mégapixels macro (f/2.4)

Caméra frontale : 12 mégapixels

Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 45W

Protection : Corning Gorilla Glass Victus, certification IP67

Audio : Haut-parleurs stéréo

Dimensions et poids : 162,7 x 77,5 x 7,4 mm, 197 g

Prix et disponibilité

Le Galaxy A56 est annoncé à 479 € en Europe, un positionnement qui le place en concurrent direct du Pixel 9a.

Galaxy A36 : Un milieu de gamme performant et abordable

Le Galaxy A36 reprend de nombreux atouts du Galaxy A56, mais avec un processeur différent et quelques concessions pour maintenir un prix plus bas. Il adopte également un design plus fin et plus léger, ce qui pourrait séduire un large public.

Caractéristiques techniques

Écran : 6,7 pouces Super AMOLED (2340 x 1080 pixels, 120 Hz)

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Système : Android 15 avec One UI 7

Mémoire vive : 6 ou 8 Go de RAM

Caméra arrière : 50 mégapixels (f/1.8, OIS) 8 mégapixels ultra grand-angle (f/2.2) 5 mégapixels macro (f/2.4)

Caméra frontale : 12 mégapixels

Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 45W

Protection : Corning Gorilla Glass 7+, certification IP67

Audio : Haut-parleurs stéréo, prise jack 3,5 mm

Dimensions et poids : 162,7 x 77,9 x 7,4 mm, 195 g

Prix et disponibilité

Le Galaxy A36 devrait être vendu à 379 € en Europe. Ce positionnement attractif en fait un sérieux rival des Google Pixel 9a et OnePlus Nord 3.

Galaxy A26 : L’entrée de gamme avec un grand écran et une prise jack

Le Galaxy A26 est le modèle le plus abordable de la gamme, mais conserve un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, identique à celui du A36 et du A56. Son prix attractif et la présence d’un port microSD et d’une prise jack pourraient en faire un succès commercial en Europe et en Asie.

Caractéristiques techniques

Écran : 6,7 pouces Super AMOLED (2340 x 1080 pixels, 120 Hz)

Processeur : Samsung Exynos 1380

Système : Android 15 avec One UI 7

Mémoire vive : 6 ou 8 Go de RAM

Caméra arrière : 50 mégapixels (f/1.8, OIS) 8 mégapixels ultra grand-angle (f/2.2) 2 mégapixels macro (f/2.4)

Caméra frontale : 13 mégapixels

Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 25W

Protection : Corning Gorilla Glass, certification IP67

Audio : Haut-parleurs stéréo, prise jack 3,5 mm

Stockage extensible : Port microSD

Dimensions et poids : 164 x 77,5 x 7,7 mm, 200 g

Prix et disponibilité

Le Galaxy A26 sera proposé à 299 € en Europe, ce qui en fait l’un des smartphones 5G les plus abordables du marché. Cependant, il ne devrait pas être commercialisé aux États-Unis, Samsung privilégiant d’autres modèles sur ce marché.

Quelle version du Galaxy A choisir ?

Le Galaxy A56 : Le choix premium

Pour ceux qui veulent le meilleur de la gamme A

Écran 120 Hz, meilleure qualité photo, design premium en métal

Charge rapide 45W et Corning Gorilla Glass Victus

Le Galaxy A36 : Le compromis idéal

Parfait pour un bon rapport qualité-prix

Snapdragon 6 Gen 3 pour de bonnes performances

Batterie 5 000 mAh et prise jack

Le Galaxy A26 : L’option abordable

Pour un smartphone 5G à petit prix

Grand écran Super AMOLED et autonomie solide

Présence d’un port microSD et d’une prise jack

Samsung continue d’affiner sa stratégie sur le segment des smartphones 5G abordables, avec trois modèles adaptés à différents budgets. Que vous cherchiez un smartphone performant et premium (Galaxy A56), un excellent milieu de gamme (Galaxy A36) ou un smartphone abordable mais efficace (Galaxy A26), cette nouvelle génération de Galaxy A a de quoi séduire un large public.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle la semaine prochaine pour confirmer ces détails et découvrir les éventuelles surprises que Samsung nous réserve !