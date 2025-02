Accueil » Beeper : Nouvelles applications iOS et de bureau, plus rapides et plus sécurisées !

Beeper : Nouvelles applications iOS et de bureau, plus rapides et plus sécurisées !

Après avoir remanié son application Android l’année dernière, Beeper propose désormais des applications mises à jour sur les plateformes de bureau et iOS en version bêta pour correspondre à la conception et aux fonctionnalités mises à jour.

La nouvelle application Android de Beeper, lancée en mars 2024, a été conçue en partie à partir des restes de Beeper Mini, qu’Apple a supprimé dans la tristement célèbre histoire d’iMessage. La nouvelle application n’était pas seulement plus esthétique, mais apportait également une tonne de mises à niveau fonctionnelles et rendait tout beaucoup plus rapide.

Maintenant, ces mises à niveau arrivent sur d’autres plateformes. Dans un post sur X, le fondateur de Texts.com, Kishan Bagaria, l’a qualifiée d’« application de texte de nouvelle génération, désormais rebaptisée Beeper ».

Annoncé cette semaine, Beeper lancera des applications de bureau mises à jour (Windows, macOS et Linux) ainsi qu’une application iOS mise à jour. Celles-ci sont disponibles dès maintenant en version bêta et seront étendues à une version complète à l’avenir. L’application iOS est disponible via TestFlight tandis que les applications de bureau sont disponibles en téléchargement direct via le site Web de Beeper.

Les nouvelles applications prendront éventuellement en charge le chiffrement sur l’appareil au lieu de s’appuyer sur les services cloud de Beeper, et prendront également en charge la possibilité d’avoir plusieurs comptes pour le même service/réseau en même temps.

L’application macOS prendra également en charge iMessage à terme.

Beeper, les nouvelles applications sont très attendues

Dans un article de blog, Beeper indique que ces nouvelles applications sont en préparation depuis le rachat de l’application par Automattic en 2024. La nouvelle application de bureau est construite en partie sur « les fondations de l’application de bureau Texts », car les équipes de Beeper et de Texts.com ont fusionné.

Il s’agit également de la première grande mise à jour que nous entendons de la part de Beeper depuis un certain temps. Le fondateur de Beeper, Eric Migicovsky, a discrètement quitté l’entreprise en 2024.