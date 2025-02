Alexa+ : l’IA d’Amazon analyse vos documents et anticipe vos besoins !

Lors de son événement annuel Devices & Services, Amazon a officiellement présenté Alexa+, une version améliorée de son assistant vocal, désormais boostée par l’intelligence artificielle générative.

Alexa+ peut lire et comprendre vos documents

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes d’Alexa+ est sa capacité à analyser et se souvenir d’informations contenues dans des documents. Lors de la démonstration, Mara Segal, directrice d’Alexa, a montré comment l’assistant peut répondre à des questions spécifiques en s’appuyant sur des fichiers préalablement partagés avec lui.

Par exemple, elle a demandé : « Pour la recette du pain aux courgettes de grand-mère, combien d’huile faut-il ? » Alexa+ a immédiatement trouvé la réponse en extrayant l’information du document contenant la recette.

Dans un cas plus complexe, un utilisateur pourrait télécharger un document de son association de propriétaires et interroger Alexa+ sur les règles en vigueur sans avoir à chercher manuellement l’information.

De même, il sera possible de transférer plusieurs e-mails scolaires à Alexa+, qui se chargera d’extraire et de résumer les informations essentielles. Il pourra même ajouter les événements importants au calendrier, évitant ainsi aux parents d’oublier une réunion ou une sortie scolaire.

Un assistant plus interactif pour le multimédia et la maison connectée

Amazon a également démontré d’autres capacités d’Alexa+, notamment :

Naviguer dans un film sur Prime Video en demandant directement à Alexa+ de sauter à une scène spécifique.

Contrôler la maison connectée avec encore plus de fluidité, comme déplacer de la musique d’une pièce à une autre sans interrompre la lecture.

Avec ces nouveautés, Amazon veut rendre Alexa+ plus proactif et intelligent, en lui permettant de mieux comprendre le contexte et d’interagir de manière plus naturelle avec ses utilisateurs.

Un concurrent sérieux face à Google et Apple ?

Avec Alexa+, Amazon tente de rattraper son retard face à Google Gemini et l’assistant Siri amélioré d’Apple. Grâce à l’intégration de l’IA générative, Alexa+ passe du simple assistant vocal à un véritable outil d’organisation et de gestion du quotidien.

Reste à voir si cette nouvelle version suffira à convaincre les utilisateurs et à redonner un second souffle à Alexa, alors que le marché des assistants vocaux entre dans une nouvelle ère dominée par l’intelligence artificielle avancée.