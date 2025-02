Pixel 9a : Prix confirmé, défiez l’iPhone 16e avec un prix attractif et des bonus !

Nous sommes à moins d’un mois du lancement du prochain smartphone de Google, le Pixel 9a, un modèle à petit prix. Mais quel sera le prix de ce smartphone ? Nous avons désormais la réponse, et c’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui hésitent entre ce smartphone et l’iPhone 16e d’Apple récemment annoncé.

Selon Android Headlines, le nouveau smartphone de Google, le Pixel 9a, coûte 499 dollars pour la version 128 Go et 599 dollars pour la version 256 Go. C’est le même prix que la société facture pour le Pixel 8a, que le Pixel 9a remplacera bientôt.

En France, le Pixel 9a coûtera respectivement 549 euros et 649 euros pour les versions 128 Go et 256 Go.

Voici un aperçu de tous les prix attendus pour le Pixel 9a :

Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé son dernier smartphone à petit prix, l’iPhone 16e. Le prix de départ du modèle 128 Go est de 710 euros. Pour 849 euros, les clients peuvent acheter le modèle 256 Go, et pour 1 099 euros, une option 512 Go est disponible.

Les rumeurs suggèrent que le Pixel 9a sera équipé de la puce Google Tensor G4, analogue aux autres appareils de la série Pixel 9. Il devrait être doté de 8 Go de RAM et d’une batterie de 5 100 mAh.

Le Pixel 9a va défier l’iPhone 16e

Le Pixel 9a sera probablement disponible en quatre options de couleur : Porcelain, Obsidian, Peony et Iris. Peony devrait être analogue à la couleur trouvée sur le Pixel 9, tandis que Iris serait une nouvelle teinte avec une teinte bleu-violet.

En ce qui concerne l’affichage, le Pixel 9a pourrait être doté d’un écran légèrement plus grand, mesurant soit 6,2 ou 6,3 pouces, tout en conservant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les bordures pourraient être un peu plus épaisses que celles des autres modèles Pixel 9.

Il reste à voir comment le Pixel 9a et l’iPhone 16e se comparent au-delà des spécifications déjà connues. Le Google Pixel 9a sera dévoilé le 19 mars. Les précommandes ouvriront le même jour et l’expédition est prévue pour le 26 mars.