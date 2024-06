Accueil » Xperia 1 VII : Sony prévoit des capteurs plus grands et une configuration de caméras révolutionnaire

Xperia 1 VII : Sony prévoit des capteurs plus grands et une configuration de caméras révolutionnaire

Alors que Sony vient à peine de dévoiler son dernier modèle phare, le Xperia 1 VI, les premières rumeurs sur le Xperia 1 VII de l’année prochaine commencent déjà à circuler.

Selon une publication sur le réseau social chinois Weibo par une source peu connue, Sony prévoit de mettre fin au montage vertical des caméras en séparant le téléobjectif des caméras principales et ultra-grand-angle. Cette modification pourrait permettre à Sony d’augmenter la taille des capteurs des téléobjectifs et ultra-grand-angle sur le Xperia 1 VII.

La source affirme que la taille du capteur du téléobjectif pourrait passer de 1/3.5 pouces sur le Xperia 1 VI à un capteur de 1/2.3 pouces sur le Xperia 1 VII.

De plus, la caméra ultra-grand-angle du modèle 2025 utiliserait un capteur de 1/2.3 pouces, plus grand que celui du Xperia 1 VI actuel. L’utilisation de capteurs plus grands permet de capturer plus de lumière et de données, ce qui améliore la photographie en basse lumière et réduit le bruit.

Il est prévu que la caméra principale du Xperia 1 VII conserve la taille de capteur de 1/1,3 pouce utilisée cette année. Le téléobjectif du Xperia 1 VI offre un zoom optique allant jusqu’à 7.1x avec une plage focale entre 85 mm et 170 mm. Pour le Xperia 1 VII, la plage focale du téléobjectif serait comprise entre 70 mm et 200 mm.

Technologie des capteurs d’image CMOS empilés

Sony continuera d’utiliser la technologie des pixels à transistor à deux couches, un capteur d’image CMOS empilé. Cette technologie permet de placer les photodiodes et les transistors de pixels sur des couches de substrat différentes, offrant une plage dynamique plus large. Les photos bénéficient ainsi de plus de détails et d’un meilleur contraste entre les couleurs claires et sombres, produisant des images de haute qualité dans toutes les conditions de lumière.

La source mentionne également qu’il n’y aura pas de Xperia 5 VI cette année, laissant la possibilité que cette série soit définitivement abandonnée. Cela ferait du Xperia 1 VI le seul modèle haut de gamme de la gamme Xperia de Sony pour 2024.