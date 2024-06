Sony Xperia 1 VI : Le smartphone parfait pour les amateurs de photographie

Aujourd’hui, le fleuron 2024 de Sony est officiel. Sony a dévoilé le Xperia 1 VI, la sixième génération de son smartphone phare, qui pourrait bien attirer les amateurs de photographie loin des iPhone et Pixel concurrents. Parmi les avantages offerts, on retrouve un véritable zoom optique, un autofocus assisté par IA et une expérience d’application unifiée.

Le Xperia 1 VI est équipé de trois caméras à l’arrière : une caméra principale de 24 mm avec un capteur Sony Exmor T de 48 mégapixels, une ultra grand-angle de 16 mm et une caméra téléobjectif à zoom variable de 85-170 mm offrant un grossissement d’environ 3,5x à 7,1x par rapport à la caméra principale. Cette nouvelle caméra téléobjectif est également utilisée pour le mode macro.

L’appareil intègre une technologie IA de « estimation de pose humaine » permettant de reconnaître la position du corps et de la tête d’un sujet. Il prend en charge la capture vidéo en 4K HDR à 120 images par seconde, avec des profils de couleur haut de gamme comme le S-Cinetone.

L’application appareil photo du Xperia 1 VI a fait l’objet d’une mise à jour importante, selon Sony. L’application est désormais dotée d’une interface conviviale conçue pour une navigation fluide. Cette amélioration donne la priorité à la commodité sans compromettre la gamme d’outils créatifs disponibles, tels que les modes de prise de vue spéciaux et les préréglages de couleur personnalisables.

Le suivi tactile permet de régler automatiquement la luminosité et les couleurs, tandis que le nouveau mode vidéo Pro fait son apparition. Ce dernier offre un contrôle détaillé des paramètres pour la capture vidéo et les utilisateurs peuvent capturer sans effort des photos et des vidéos avec un contrôle intuitif et une grande précision.

Puissance et autonomie au rendez-vous du Xperia 1 VI

À l’intérieur du Xperia 1 VI, on retrouve le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM et un choix entre 256 Go et 512 Go de stockage. Sony annonce que sa batterie de 5000 mAh offre jusqu’à deux jours d’autonomie avec une seule charge. L’appareil prend en charge la charge sans fil de 15W et le partage de batterie sans fil avec d’autres appareils.

En plus d’être des flagships centrés sur la photo, les téléphones Xperia 1 sont connus pour leurs écrans de qualité supérieure. Le Xperia 1 VI ne décevra pas, puisqu’il promet une technologie d’affichage de pointe héritée du téléviseur Bravia 9. L’objectif principal est d’améliorer le contraste, les couleurs et la clarté. Cette technologie fonctionne pour votre propre contenu et même pour les services de streaming.

Quelques changements ont été apportés au-delà des améliorations de la caméra, notamment la réduction de l’écran 4K à une résolution de 2 220 x 1 080 pixels, passant de 7,1 pouces à 6,5 pouces, avec un ratio passant de 21:9 à 19,5:9. Cependant, l’écran OLED bénéficie désormais d’un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz, et Sony affirme qu’il peut atteindre une luminosité maximale 50 % plus élevée que le Xperia 1 V.

De plus, il y a un nouveau mode Sunlight Vision pour une meilleure visibilité dans des conditions d’éclairage extérieur difficiles. En outre, ce nouveau mode Sunlight Vision offre une meilleure visibilité dans les environnements extérieurs. Il ne se contente pas d’éclaircir l’image, mais effectue également un traitement d’image IA pour éviter les hautes lumières surexposées en analysant les images et la luminosité de l’environnement en temps réel.

Sony indique que le nouvel écran est 1,5 fois plus lumineux que le précédent modèle.

Un design familier avec quelques améliorations

Le design global du Xperia 1 VI reste presque identique au précédent modèle, avec les mêmes coloris : noir, argent et vert kaki. Le Xperia 1 VI conserve un profil élégant, ne mesurant que 8,2 mm d’épaisseur (plus fin que les précédents modèles Xperia) et ne pesant que 192 grammes.

Sous le capot, le Xperia 1 VI est alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Selon Sony, la batterie est conçue pour une utilisation normale de 2 jours. Il y a un composant qui dissipe la chaleur de la chambre à vapeur. Non seulement il prend en charge la charge rapide, atteignant environ 50 % de sa capacité en seulement 30 minutes, mais Battery Care et Xperia Adaptive Charging veillent à ce que la batterie ne soit pas surchargée lorsqu’elle se charge, ce qui vous donne quatre ans d’autonomie saine.

En outre, le Xperia 1 VI prend en charge la nouvelle norme sans fil Wi-Fi 7, qui sera disponible plus tard en 2024. Cette dernière norme de communication permet un échange de données à grande vitesse, améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur.

Il conserve également un bouton déclencheur dédié et une prise casque de 3,5 mm, une rareté parmi les mobiles phares actuels. Les nouveaux haut-parleurs « full-stage » offrent des améliorations en termes de basses, de clarté et de diffusion du son pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser d’écouteurs.

Lorsqu’il est associé à certains casques sans fil, l’activation du mode de connexion AAC (Advanced Audio Coding) améliore encore la qualité du son, même dans les « environnements urbains animés« .

Disponibilité et prix

Le Xperia 1 VI peut être précommandé au prix de 1 399 €, avec des livraisons à partir du 21 juin.