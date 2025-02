OpenAI : ChatGPT se met à la voix et à la recherche avancée, avec des nouveautés pour tous !

OpenAI vient d’annoncer sur X le déploiement d’une version preview du Mode vocal avancé pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, tout en étendant l’accès à son agent Deep Research à tous les abonnés Plus, Team, Edu et Enterprise.

Mode vocal avancé désormais accessible aux utilisateurs gratuits

Jusqu’à présent réservé aux abonnés ChatGPT Plus, le Mode vocal avancé est l’une des fonctionnalités les plus immersives de ChatGPT. Ce mode permet d’interagir vocalement avec le chatbot dans une conversation fluide et naturelle, offrant une expérience plus proche d’un échange avec un humain. Il est même possible d’interrompre l’IA lorsque ses réponses sont trop longues.

Depuis novembre dernier, cette fonctionnalité était disponible sur les versions mobile et de bureau de ChatGPT pour les abonnés payants. Désormais, OpenAI donne aux utilisateurs gratuits la possibilité de l’essayer quotidiennement, bien que la limite exacte d’utilisation ne soit pas précisée. L’entreprise semble vouloir ajuster cette limite en fonction de la demande.

Pour les abonnés ChatGPT Plus, l’accès reste plus avantageux avec une limite 5x supérieure à celle des utilisateurs gratuits. De plus, ces abonnés continuent de bénéficier du Mode vocal avancé basé sur ChatGPT 4 o, tandis que la version gratuite fonctionne avec ChatGPT 4o-mini, un modèle potentiellement moins performant.

L’annonce a provoqué diverses réactions sur X, certains utilisateurs regrettant que la version gratuite repose sur un modèle allégé. D’autres s’interrogent sur la limite quotidienne imposée aux abonnés payants, estimant que ceux qui paient devraient bénéficier d’une expérience illimitée.

Deep Research désormais accessible à tous les abonnés payants

En parallèle, OpenAI élargit l’accès à son agent Deep Research. Auparavant réservé aux abonnés Pro (200 dollars/mois), cet outil est désormais disponible pour les abonnés Plus, Team, Edu et Enterprise.

Les abonnés à ChatGPT Pro conservent 120 requêtes Deep Research par mois, leur offrant un accès plus étendu aux capacités avancées de l’IA. En revanche, ceux souscrivant aux plans Plus, Team, Edu et Enterprise ne disposent que de 10 requêtes par mois, ce qui pourrait limiter l’usage intensif de cette fonctionnalité.

Deep Research s’appuie sur le modèle o3, optimisé pour l’analyse de données, et permet d’explorer des centaines de sources en ligne en quelques minutes. Contrairement à une simple recherche Web, l’agent est capable de synthétiser et d’analyser du texte, des images et des fichiers PDF, offrant ainsi un gain de temps considérable aux chercheurs et analystes.

Ce déploiement marque une étape importante dans la stratégie d’OpenAI, qui cherche à rendre ses outils IA plus accessibles, tout en maintenant une différenciation claire entre les offres gratuites et payantes.

OpenAI mise sur une démocratisation progressive de ses fonctionnalités IA

Avec ces nouvelles annonces, OpenAI continue de tester l’engagement des utilisateurs sur ses fonctionnalités premium, tout en élargissant progressivement leur accès.

Si la mise à disposition du Mode vocal avancé aux utilisateurs gratuits est une avancée notable, la limite quotidienne reste un frein pour ceux qui souhaiteraient l’utiliser plus fréquemment. De même, l’élargissement de Deep Research à tous les abonnés payants confirme la volonté d’OpenAI de rendre son IA plus utile aux professionnels, mais avec un modèle économique qui continue de privilégier les formules premium.

En 2025, OpenAI prévoit d’aller encore plus loin avec la sortie du modèle GPT-5, également connu sous le nom de o3. Ce dernier devrait être mis gratuitement à disposition de tous les utilisateurs, renforçant ainsi la stratégie d’OpenAI visant à démocratiser l’intelligence artificielle tout en incitant les utilisateurs à souscrire aux formules payantes pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées.

Ces évolutions laissent entrevoir une potentielle généralisation des outils IA avancés, avec peut-être, à terme, un accès encore plus étendu aux utilisateurs gratuits.