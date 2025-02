Accueil » Gemini Code Assist : l’IA de Google pour coder devient gratuite et défie la concurrence !

Google DeepMind vient de frapper un grand coup dans le domaine des assistants de programmation basés sur l’IA en lançant une version gratuite de Gemini Code Assist. Cette annonce intervient juste après le lancement de Claude Code par Anthropic, illustrant la concurrence croissante sur ce marché.

Désormais, les développeurs du monde entier peuvent accéder à un outil puissant, optimisé par le modèle Gemini 2.0, capable de gérer tous les langages de programmation en open source.

« Désormais, tout le monde peut apprendre, créer des extraits de code, déboguer et modifier ses applications existantes de manière plus pratique, le tout sans avoir à basculer entre différentes fenêtres pour obtenir de l’aide ou à copier et coller des informations à partir de sources déconnectées », a déclaré Ryan J. Salva, directeur principal de la gestion des produits de Google.

« Alors que d’autres assistants de codage gratuits populaires ont des limites d’utilisation restrictives, avec généralement seulement 2 000 complétions de code par mois, nous voulions offrir quelque chose de plus généreux ».

Gemini Code Assist, un assistant de codage ultra-performant et gratuit

Avec cette version gratuite, Google propose jusqu’à 180 000 complétions de code par mois, soit 6 000 requêtes quotidiennes, un chiffre largement supérieur aux autres outils gratuits du marché.

Par exemple, GitHub Copilot Free se limite à 2 000 complétions par mois et Amazon Q Developer offre seulement 50 interactions mensuelles pour les tâches de développement.

Gemini Code Assist est compatible avec les principaux environnements de développement : Visual Studio Code, les IDE de JetBrains, Firebase, Android Studio et GitHub.

Dans GitHub, Gemini Code Assist est capable d’analyser les dépôts publics et privés, de détecter les bugs, de proposer des améliorations stylistiques et de résumer les pull requests, facilitant ainsi le travail des équipes de développement.

Une avancée stratégique pour Google DeepMind

Cette version gratuite s’appuie sur l’offre Gemini Code Assist Enterprise, lancée en octobre 2024, qui remplaçait l’ancien assistant Google Duet.

La version entreprise, facturée 45 dollars par mois et par utilisateur (ou 19 dollars en abonnement annuel), propose des intégrations avancées avec Google Cloud, Firebase, BigQuery et Colab Enterprise. Elle offre également des options de personnalisation basées sur des bibliothèques internes, garantit que les données des clients ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de Google, et permet un contrôle total sur les données générées.

Une guerre des assistants IA pour les développeurs

Avec la montée en puissance des assistants IA pour la programmation, Google se positionne directement face à GitHub Copilot, Amazon Q Developer et Claude Code d’Anthropic.

Comparatif des offres gratuites concurrentes :

GitHub Copilot Free: 2 000 complétions/mois, 50 requêtes de chat (GPT-4o + Claude 3.5 Sonnet).

Amazon Q Developer Free Tier: 50 interactions/mois, 10 transformations de code IA.

Claude Code (Beta): Facturation au token (entre 5 et 10 dollars par jour, mais peut dépasser 100 dollars/h en usage intensif).

Cursor AI Free : 2 000 complétions/mois.

Gemini Code Assist écrase ces offres avec ses 180 000 complétions/mois gratuites, le rendant particulièrement attractif pour les étudiants, startups et développeurs indépendants.

Un coup stratégique pour Google dans la bataille des IA de développement

Grâce à une inscription simple avec un compte Gmail, Gemini Code Assist s’impose comme une alternative incontournable aux autres solutions payantes.

Google DeepMind mise sur l’accessibilité et la performance, cherchant à dominer un marché en pleine expansion. Avec de nombreuses solutions concurrentes émergentes, notamment Cursor AI, Qodo et Windsurf de Codeium, il reste à voir comment Microsoft (GitHub), Amazon et Anthropic réagiront face à cette offensive agressive.

Disponible dès maintenant et totalement gratuit, Gemini Code Assist pourrait bien devenir un outil incontournable pour les développeurs.