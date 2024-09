Accueil » ChatGPT parle enfin ! Le mode vocal avancé débarque pour les abonnés Plus et Teams

ChatGPT parle enfin ! Le mode vocal avancé débarque pour les abonnés Plus et Teams

ChatGPT parle enfin ! Le mode vocal avancé débarque pour les abonnés Plus et Teams

ChatGPT Advanced Voice a fait l’objet d’une démonstration il y a plusieurs mois lors du lancement de GPT-4o, mais OpenAI n’a cessé d’en retarder la sortie en raison de problèmes de sécurité. Une controverse a ensuite éclaté au sujet de la voix « Sky », qui ressemblait étrangement à la voix de Scarlett Johansson.

Enfin, cinq mois plus tard, OpenAI déploie maintenant Advanced Voice pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team. OpenAI indique que le déploiement sera terminé cette semaine.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Advanced Voice est une amélioration considérable par rapport au chat vocal standard disponible pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT. Advanced Voice utilise la capacité multimodale du modèle GPT-4o pour offrir une conversation naturelle et fluide avec un support pour les interruptions.

Advanced Voice dans ChatGPT peut sembler analogue à Gemini Live de Google, mais il y a une différence essentielle. Gemini Live utilise des moteurs TTS/STT (text-to-speech) entre les deux pour extraire les réponses d’un LLM et y répondre, mais ChatGPT Advanced Voice prend en charge l’entrée/sortie audio directement. Gemini Live prend également en charge les interruptions, mais n’offre pas une expérience véritablement multimodale.

Pendant la démo, OpenAI a montré qu’elle pouvait chanter pour vous, identifier votre humeur/émotion par votre discours, détecter différents sons, prendre des accents, et bien d’autres choses encore. Toutefois, Advanced Voice indique actuellement qu’elle ne peut pas identifier la parole. De plus, la saisie par caméra n’est pas encore prise en charge. Il semble que OpenAI ait supprimé certaines fonctionnalités pour éviter les conversations embarrassantes avec ChatGPT. Quoi qu’il en soit, êtes-vous impatient d’utiliser ChatGPT Advanced Voice ?

ChatGPT Advanced Voice: Pas de lancement en Europe ?

Cependant, le lancement n’aura pas lieu dans l’UE, et il semble y avoir une explication. Un tweet d’OpenAI sur X indique simplement que « Advanced Voice n’est pas encore disponible dans l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein ». En réponse, un tweet de Dean W Ball, utilisateur de X.com, met en évidence une section de l’EU AI Act, un élément de la législation européenne qui restreint « la mise sur le marché, la mise en service dans ce but spécifique, ou l’utilisation de systèmes d’IA pour déduire les émotions d’une personne physique ».

Cela signifie que le mode vocal avancé de ChatGPT serait illégal sur les lieux de travail et dans les écoles de l’UE parce qu’il peut reconnaître les émotions dans la voix de l’utilisateur.

On peut envisager qu’OpenAI puisse bénéficier d’une exception quelconque, mais en l’état, la loi sur l’IA maintiendra certainement les pays européens à la traîne du reste du monde en ce qui concerne les progrès de l’IA. Bien sûr, il y a l’argument du respect de l’esprit de la loi plutôt que respecter à la lettre la loi. Il n’en reste pas moins que, puisque le mode vocal avancé peut percevoir vos émotions et y répondre, il violerait actuellement cette condition.

L’ouverture du mode vocal avancé de ChatGPT marque une étape importante dans l’évolution des chatbots. En rendant l’interaction avec l’IA plus naturelle et accessible, OpenAI ouvre la voie à de nouvelles applications et usages, tout en s’efforçant de répondre aux enjeux éthiques et de sécurité liés à cette technologie.