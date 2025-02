Accueil » OPPO Find X8 Ultra : Le flagship Ultra le plus fin et le plus léger du marché !

OPPO Find X8 Ultra : Le flagship Ultra le plus fin et le plus léger du marché !

Selon certaines informations, OPPO se prépare à lancer son Find X8 Ultra de nouvelle génération et un smartphone de la série X8 au design compact. Maintenant que OPPO a lancé le Find N5 en Chine, le X8 Ultra et les autres modèles devraient être lancés en mars en Chine. Les informateurs Digital Chat Station et Smart Pikachu ont publié de nouveaux messages sur Weibo pour partager des informations sur ces appareils à venir.

Selon DCS, le Find X8 Ultra devrait être le seul appareil phare de la marque Ultra d’un fabricant chinois de smartphones à être doté d’un écran plat. Ses futurs rivaux, tels que le Xiaomi 15 Ultra et le Vivo X200 Ultra, devraient être dotés d’un écran microquad incurvé.

Les deux informateurs ont également affirmé que le Find X8 Ultra est le plus fin et le plus léger des modèles Ultra à venir. Cela correspond à une confirmation récente du chef de produit de la série Find de OPPO, Zhou Yibao, qui a déclaré que OPPO donnait la priorité aux designs fins et légers cette année, et que le X8 Ultra ne faisait pas exception à la règle.

Des rapports ont révélé que le Find X8 Ultra sera doté d’un écran OLED 2K de 6,8 pouces et d’un chipset Snapdragon 8 Elite. Le système quadruple caméra de marque Hasselblad sera sans aucun doute le point fort du X8 Ultra. Cette configuration comprend un capteur primaire de 50 mégapixels de 1 pouce, deux téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels et un capteur ultra-large de 50 mégapixels.

En outre, l’appareil sera doté d’une batterie de 6 000 mAh avec une capacité de charge filaire de 80 W et une capacité de charge sans fil de 50 W.

Outre le Find X8 Ultra, un Find X8 mini fin et léger est également prévu

Parallèlement à la variante Ultra, OPPO serait en train de préparer un modèle compact doté d’un écran plat OLED LTPO de 6,3 pouces et 1,5K. Alors que les fuites précédentes faisaient référence à ce modèle sous le nom de Find X8 Mini, de nouveaux rapports suggèrent qu’il pourrait être lancé sous un autre nom. Cet appareil aurait une épaisseur d’environ 7 mm, ce qui en ferait l’un des flagships les plus minces de sa catégorie.

Il devrait être équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 9400, d’un châssis métallique et d’un triple appareil photo de 50 mégapixels. Ce dernier devrait comprendre un appareil photo principal de 50 mégapixels assisté par OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif Samsung JN5 de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5 fois. L’appareil serait doté d’un nouveau curseur d’alerte de type « push ».

La taille exacte de la batterie de l’appareil n’est pas connue. Toutefois, il devrait prendre en charge une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W. Enfin, il pourrait peser environ 180 grammes.