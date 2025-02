OPPO Find X8 Mini : Des détails prometteurs sur un flagship compact

La série OPPO Find X8, dévoilée l’automne dernier avec les modèles standard et Pro, semble bien loin d’avoir révélé tous ses secrets. Alors que des rumeurs évoquent déjà le lancement d’un Find X8 Ultra cette année, un nouveau modèle compact, le Find X8 Mini, pourrait également s’ajouter à la gamme.

Les dernières informations en provenance de Chine nous en disent davantage sur les spécifications de ce potentiel flagship miniature.

Le OPPO Find X8 Mini serait équipé d’un écran LTPO OLED de 6,31 pouces avec une résolution 1.5K. Bien que cette taille ne soit pas minuscule, elle reste nettement plus petite que celle des autres flagships proposés par les marques chinoises, offrant ainsi une alternative idéale pour ceux qui recherchent des smartphones plus faciles à manipuler.

Côté photographie, le Find X8 Mini devrait intégrer un triple module caméra, dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels de la série Sony IMX9. Ce capteur serait accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Si l’on en croit les performances impressionnantes du Find X8 Pro dans les tests photo, ce modèle Mini devrait également offrir des résultats solides dans ce domaine, malgré son format réduit.

Le Find X8 Mini arborerait un design haut de gamme, combinant un châssis en métal et du verre sur les faces avant et arrière. Parmi ses fonctionnalités, on retrouverait un capteur d’empreintes optique sous l’écran et la prise en charge de la charge sans fil, des caractéristiques de plus en plus plébiscitées dans le segment des smartphones premium.

Sous le capot, le Find X8 Mini serait alimenté par le Dimensity 9400 de MediaTek, le même processeur que celui des Find X8 et Find X8 Pro, ainsi que du vivo X200 Pro Mini. Cette puce garantit des performances élevées, en ligne avec les exigences des utilisateurs de flagships modernes.

Un regain d’intérêt pour les smartphones compacts

Avec des modèles comme le Find X8 Mini ou le vivo X200 Pro Mini, une nouvelle tendance semble émerger : celle des flagships compacts. Alors que de nombreux smartphones haut de gamme ont opté pour des écrans toujours plus grands, ces appareils offrent une puissance digne des meilleurs tout en adoptant des dimensions plus faciles à gérer.

Cependant, il reste à voir si ce phénomène atteindra les marchés internationaux. Jusqu’à présent, le vivo X200 Pro Mini est resté exclusif au marché chinois. De même, le Find X8 Mini pourrait ne pas être disponible hors de Chine, ce qui serait une déception pour les amateurs de smartphones compacts à l’échelle mondiale.

Un compact plein de promesses

Le OPPO Find X8 Mini pourrait bien séduire ceux qui recherchent un téléphone puissant, élégant et compact. Avec son écran LTPO OLED, ses capacités photo impressionnantes et son design soigné, il s’inscrit comme un candidat sérieux dans le segment des flagships compacts. Si OPPO décide de le lancer à l’international, il pourrait marquer un tournant pour les utilisateurs souhaitant combiner performance et maniabilité.

En attendant, il reste l’une des sorties les plus attendues de 2025 dans l’écosystème Android.