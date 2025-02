Accueil » OPPO Find X8 Ultra : zoom périscopique 6x, Snapdragon 8 Elite et design innovant !

OPPO Find X8 Ultra : zoom périscopique 6x, Snapdragon 8 Elite et design innovant !

OPPO Find X8 Ultra : zoom périscopique 6x, Snapdragon 8 Elite et design innovant !

Le OPPO Find X8 Ultra continue de se dévoiler avec de nouvelles fuites qui confirment un module photo innovant, des caractéristiques techniques haut de gamme et un lancement attendu pour mars 2025 en Chine.

L’un des éléments les plus marquants du OPPO Find X8 Ultra réside dans son module photo à double étage, qui se distingue par une séparation horizontale entre la partie supérieure et inférieure. Dans la section du haut, OPPO a intégré une caméra périscopique de 50 mégapixels (Sony IMX882) avec un zoom optique 6x, accompagnée d’un flash LED placé dans le coin supérieur gauche.

Contrairement aux zooms périscopiques traditionnels qui utilisent une ouverture carrée, celui du Find X8 Ultra adopte une conception ronde, suggérant une structure périscopique inversée permettant un zoom puissant tout en conservant un design plus fluide.

Dans la partie inférieure du module, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels (Sony LYT-900), un téléobjectif de 50 mégapixels (Sony IMX906) avec un zoom optique 3x, ainsi qu’un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels (Sony IMX882). En complément, un module autofocus laser et un capteur multispectral viennent affiner la capture des détails et des couleurs.

Le Find X8 Ultra s’équipe également d’un écran AMOLED plat de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, intégrant un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Une autre nouveauté réside dans le Magic Cube Key, un bouton personnalisable qui pourrait remplacer le traditionnel Alert Slider. Il offrirait des fonctionnalités telles que l’activation rapide de la lampe torche, la prise de captures d’écran, l’accès à certaines applications ou encore l’utilisation d’un mode traduction.

Find X8 Ultra, peut-on l’attendre à l’international ?

Sous le capot, le Find X8 Ultra sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe. Sa batterie de 6 000 mAh promet une autonomie conséquente, avec une recharge rapide de 80W en filaire et 50W en sans fil.

Son lancement en Chine est prévu pour mars 2025, et il pourrait être accompagné d’un modèle plus compact, le Find X8 Next. Pour l’instant, OPPO n’a pas confirmé si ces modèles seront disponibles sur le marché international, mais leur fiche technique laisse entrevoir un smartphone prêt à rivaliser avec les meilleurs photophones de 2025.