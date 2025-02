L’iPhone 16e pourrait indiquer un cycle de mise à niveau annuel

Apple vient de lancer l’iPhone 16E, son nouveau smartphone d’entrée de gamme, qui remplace l’iPhone SE dans la gamme. Ce lancement pourrait marquer un changement dans la stratégie de sortie d’Apple pour ses iPhone abordable.

Selon certaines sources, l’utilisation d’un numéro de modèle au lieu de la dénomination « SE » pour l’iPhone 16E pourrait indiquer un passage à un cycle de mise à niveau annuel. Apple pourrait ainsi lancer les iPhone 17E et 18E dans les années à venir. Cependant, cette information reste à confirmer, et Apple pourrait revenir à un cycle de mise à jour plus long si les ventes de l’iPhone 16E ne sont pas à la hauteur des attentes.

Apple se concentre également sur d’autres projets, comme l’iPhone 17 Air, plus fin, et son premier smartphone pliable, prévu pour 2026.

L’iPhone 16E offre de nombreuses améliorations par rapport à l’iPhone SE 3, notamment un écran OLED de 6,1 pouces, la puce A18 et 8 Go de RAM. Il est également doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’une batterie plus grande. L’iPhone 16E ne prend pas en charge MagSafe et ne dispose pas de bouton de contrôle de l’appareil photo.

Apple a avancé le lancement de l’iPhone 16E à février afin de devancer la concurrence, notamment le Pixel 9a de Google, les Galaxy A36 et A56 de Samsung, et le Phone (3a) de Nothing, prévus pour mars.