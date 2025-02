OPPO Find N5 : Ultra-fin, Snapdragon 8 Elite et triple caméra Hasselblad !

Le marché des smartphones pliables est resté terne pendant un certain temps, les seuls lancements excitants étant le Galaxy Z Fold 6, le Vivo X Fold 3 Pro et le Pixel 9 Pro Fold. Alors que les utilisateurs pensaient que le OnePlus Open 2 pourrait relancer le marché, OnePlus l’a interrompu. OPPO en assume la responsabilité en lançant le Find N5.

OPPO a lancé le Find N5 dans le monde entier lors de l’événement de lancement d’hier, et il y a beaucoup à dire sur son design, sa charnière et d’autres améliorations. OPPO affirme qu’il s’agit du smartphone pliable le plus fin jamais conçu, et n’a rien négligé pour le comparer au Galaxy Z Fold 6. Examinons les spécifications de l’appareil.

Le Find N5 est équipé d’un écran AMOLED de 8,12 pouces avec une résolution de 2480 x 2248 pixels. L’écran de couverture est quant à lui un écran AMOLED d’une résolution de 2616 x 1140 pixels. Les deux écrans sont à 10 bits et rafraîchissent à 120 Hz. L’écran de couverture est plus lumineux (2450 nits en pointe) que l’écran intérieur (2100 nits en pointe). OPPO affirme que la résistance à la perforation est supérieure de 20 % et que la résistance à la flexion est améliorée de 30 %. Les deux écrans prennent en charge le stylet OPPO Pen, vendu séparément.

La principale caractéristique de l’appareil est son épaisseur. Il se replie pour atteindre 8,93 mm, mais lorsqu’il est ouvert, il ne mesure que 4,21 mm, ce qui constitue une prouesse technique tout à fait respectable. Le smartphone pèse 229 grammes. OPPO affirme que la nouvelle charnière en alliage d’aluminium est désormais 36 % plus résistante.

Le smartphone est également conforme aux normes IPX6, IPX8 et IPX9.

Find N5, une configuration à triple caméra

En ce qui concerne la caméra, le smartphone est doté de trois caméras à l’arrière, avec une configuration Hasselblad de 8 mégapixels + 50 mégapixels + 50 mégapixels composée d’un grand-angle, d’un periscope 3x, et d’un ultra grand-angle, tous avec OIS. Les caméras situées sous l’écran et sur le couvercle de l’écran sont tous deux de 8 mégapixels. Sur le plan logiciel, il utilise le dernier ColorOS 15 basé sur Android 15.

Au cœur de l’appareil, on trouve le dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm (benchmarks), bien qu’il s’agisse d’un SKU à 7 cœurs un peu plus faible. Il est alimenté par une batterie étonnamment massive de 5 600 mAh qui utilise la même technologie de batterie à plus haute densité (Silicon-Carbon) que la plupart des fabricants chinois ont adopté, y compris OnePlus sur les 13 et 13R.

Une batterie qui va ravir les utilisateurs

La batterie peut se charger à 80 W via SUPERVOOC et à 50 W via AIRVOOC. Côté connectivité, le téléphone apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 LE, le NFC et l’USB 3.1 Gen 2 Type-C. En outre, il y a 512 Go de stockage UFS 4.0 embarqué aux côtés de 16 Go de RAM LPDDR5X.

En ce qui concerne le prix, le Find N5 coûte environ 1 860 dollars et est disponible en deux couleurs – Cosmic Black et Misty White.