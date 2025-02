Accueil » Nothing Phone (3a) : design officiel dévoilé, toujours transparent et avec des Glyphes !

Nothing Phone (3a) : design officiel dévoilé, toujours transparent et avec des Glyphes !

Nothing Phone (3a) : design officiel dévoilé, toujours transparent et avec des Glyphes !

Après avoir révélé récemment les détails de l’appareil photo, Nothing a dévoilé le design arrière de la série Phone (3a) avant son lancement la semaine prochaine. « Là où la complexité technique rencontre la pureté. L’essence de Nothing », a déclaré la société à propos du design.

On y voit un grand téléobjectif périscopique, le capteur photo principal à côté, et le capteur photo ultra-large au-dessus, ainsi que le flash. Tous ces éléments sont enchâssés dans un anneau en aluminium.

La conception des diodes électroluminescentes Glyphes a été légèrement modifiée par rapport au Phone (2a).

Il y a également un bouton supplémentaire sous le bouton d’alimentation avec une finition polie. Le smartphone a toujours un design transparent avec un décor métallique en dessous, et l’image montre le smartphone en noir, mais un autre teaser montre une version grise.

Nothing a déjà déclaré que le Phone (3a) est une amélioration significative par rapport au Nothing Phone (2a) et qu’il peut rivaliser avec les meilleurs systèmes d’appareil photo du marché.

Les spécifications complètes et la disponibilité de la série Phone (3a) seront dévoilées le 4 mars à 11 heures, heure de Paris, a déclaré la société.