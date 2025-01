iPhone 18 Pro : Face ID sous l’écran grâce à un nouveau brevet ?

Depuis des années, des rumeurs circulent sur les travaux d’Apple visant à intégrer Face ID sous l’écran des iPhone. Pourquoi un tel effort ? Cela permettrait d’éliminer la nécessité d’une encoche ou même de la Dynamic Island, offrant ainsi aux utilisateurs un affichage totalement immersif.

Cependant, malgré les attentes initiales, Russ Young, fondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et l’une des sources les plus fiables, a reconnu l’année dernière que cette technologie ne serait pas prête pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Un nouveau brevet d’Apple pour surmonter les défis techniques

Apple semble toutefois progresser dans cette direction grâce à un brevet récemment accordé par l’USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), intitulé « Méthodes et configurations pour améliorer les performances des capteurs sous un écran ».

L’un des principaux obstacles pour intégrer Face ID sous l’écran est de permettre à la lumière infrarouge, utilisée pour scanner le visage de l’utilisateur, de traverser les pixels de l’écran sans distorsion. Le brevet propose une solution ingénieuse : supprimer une partie des sous-pixels, responsables d’afficher les couleurs rouge, verte et bleue, dans la zone dédiée au capteur.

Comment cela fonctionne ?

En retirant des sous-pixels spécifiques, la lumière infrarouge pourrait passer plus facilement à travers l’écran jusqu’aux capteurs sous-jacents. Cependant, même avec ces sous-pixels manquants, l’image affichée resterait identique : les sous-pixels retirés seraient compensés par les sous-pixels adjacents de la même couleur.

En parallèle, le brevet propose également de retirer des parties du maillage tactile, utilisé pour détecter les interactions de l’utilisateur. Là encore, ces modifications seraient si minimes qu’elles n’auraient aucun impact perceptible sur la réactivité de l’écran tactile.

Une arrivée prévue pour les iPhone 18 Pro ?

Malgré ces avancées, l’inclusion de Face ID sous l’écran pourrait ne pas être prêt avant les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, prévus pour 2026. Il reste également possible qu’Apple doive revoir sa stratégie et adopter une autre approche si la technologie actuelle s’avère trop complexe ou coûteuse.

Si Apple réussit à intégrer Face ID sous l’écran, cela marquerait une étape importante pour le design des iPhone, offrant un écran véritablement sans bordures et sans interruption visuelle. Cette innovation pourrait également différencier davantage les modèles haut de gamme « Pro » des iPhone standard, tout en renforçant l’attrait premium de la marque.

Ce brevet, enregistré sous le numéro US 12 201 004 et daté du 14 janvier 2025, met en avant 7 ingénieurs d’Apple en tant qu’inventeurs, soulignant l’ampleur de l’effort collectif derrière cette technologie. Reste à savoir si cette avancée se concrétisera sur nos écrans d’ici quelques années.