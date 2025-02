GTA 5 sur PC : la mise à jour next-gen arrive le 4 mars !

Excellente nouvelle pour les joueurs PC de GTA 5 ! Une mise à jour gratuite majeure de GTA 5 sera disponible le 4 mars, apportant de nombreuses fonctionnalités précédemment exclusives aux versions PS5 et Xbox Series X/S de GTA Online. Cette mise à jour améliore l’expérience de jeu avec de nouvelles options de personnalisation, des véhicules inédits, des améliorations techniques et l’arrivée de GTA+ sur PC.

La mise à jour intègre Hao’s Special Works (HSW), permettant aux joueurs de personnaliser leurs véhicules avec de nouvelles options et améliorations de performance. De nouveaux véhicules et épreuves HSW sont également disponibles.

La mise à jour ajoute de nouveaux véhicules, notamment la Coil Cyclone II, l’Imponte Arbiter GT, la Karin S95, la Pegassi Weaponized Ignus et la Pfister Astron Custom. Les joueurs pourront explorer la faune de Southern San Andreas, participer à des défis photographiques, et suivre leur progression dans le mode Carrière.

Les joueurs bénéficieront de graphismes améliorés avec l’occlusion ambiante et l’illumination globale, ainsi que la prise en charge d’AMD FSR1, FSR3 et NVIDIA DLSS 3. Le chargement des jeux sera accéléré grâce à la prise en charge de DirectStorage sur les SSD. La résolution, le format d’image et la fréquence d’images seront également améliorés.

La mise à jour prend en charge Dolby Atmos et améliore la fidélité des dialogues, des cinématiques et de la musique. Les joueurs pourront utiliser la manette DualSense avec ses gâchettes adaptatives.

GTA+ sur PC

L’abonnement GTA+ arrive sur PC, offrant des avantages exclusifs aux joueurs de GTA Online, tels que des dépôts mensuels de GTA$500 000, des bonus sur les cartes Shark, des véhicules gratuits, un garage de 100 voitures et une application dédiée à la gestion de leur empire criminel.

Cette mise à jour gratuite apporte des améliorations considérables à GTA 5 sur PC, offrant une expérience de jeu plus riche et plus immersive. Les joueurs PC pourront enfin profiter des fonctionnalités précédemment réservées aux consoles de nouvelle génération, et découvrir les avantages de l’abonnement GTA+.

Rockstar travaille également sur Grand Theft Auto VI, qui devrait être lancé cet automne sur PS5 et Xbox Series X / S.