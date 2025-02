Pixel 9a : Prix, fiche technique et design, toutes les infos avant le lancement !

Le Pixel 9a, futur champion du rapport qualité-prix chez Google, se dévoile aujourd’hui dans ses moindres détails. Spécifications, fonctionnalités, design et même prix : plus rien (ou presque) ne reste secret concernant le successeur du Pixel 8a.

Les caractéristiques techniques du Pixel 9a ont fuité il y a deux mois, et elles sont aujourd’hui confirmées par des sources fiables. Écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, processeur Google Tensor G4, 8 Go de RAM, stockage de 128 ou 256 Go, caméra principale de 48 mégapixels, batterie de 5 100 mAh avec charge sans fil, protection IP68 : le Pixel 9a s’annonce comme une évolution solide du Pixel 8a.

Malgré des similitudes avec son prédécesseur, le Pixel 9a apporte des améliorations significatives :

Un écran plus grand et une batterie plus puissante

Une caméra principale optimisée

Un processeur Tensor G4 plus performant

Une meilleure résistance à l’eau

Un design légèrement plus fin

Pixel 9a, un prix plus abordable que prévu ?

Selon des sources généralement bien informées, le Pixel 9a serait commercialisé à 499 € pour la version 128 Go et 599 € pour la version 256 Go en Allemagne. Ces prix sont inférieurs aux estimations précédentes, ce qui pourrait suggérer une stratégie de prix plus agressive de la part de Google.

Le Pixel 9a s’annonce comme un smartphone milieu de gamme très compétitif, avec des performances améliorées, un design soigné et un prix potentiellement plus attractif que prévu. L’annonce officielle du Pixel 9a est attendue pour le 19 mars, avec des précommandes ouvertes le même jour et une disponibilité commerciale une semaine plus tard.