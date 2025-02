Accueil » iPhone 16E : Performances A18 confirmées par Geekbench, avec 8 Go de RAM !

iPhone 16E : Performances A18 confirmées par Geekbench, avec 8 Go de RAM !

iPhone 16E : Performances A18 confirmées par Geekbench, avec 8 Go de RAM !

Si vous êtes prêt à payer 720 euros pour le dernier iPhone d’entrée de gamme d’Apple, vous vous demandez probablement quel type de performances vous obtiendrez avec l’iPhone 16E. L’iPhone 16E a fait son apparition sur Geekbench, confirmant certaines de ses caractéristiques clés, notamment la présence de 8 Go de RAM, nécessaires pour l’utilisation de Apple Intelligence. Comme vous l’avez peut-être remarqué, le géant de Cupertino est prêt à nous faire utiliser l’Apple Intelligence et à ne pas nous laisser distancer par l’engouement pour l’IA.

Selon les résultats de Geekbench, l’iPhone 16E obtient un score total de 24 188 points. Il est équipé d’un processeur Apple A18 à 6 cœurs et fonctionne sous iOS 18.3.1. Si l’iPhone 16e est doté de la puce Apple A18 comme le reste de la série iPhone 16, elle n’est pas exactement la même. Au lieu de cela, l’A18 sur l’iPhone 16e a un cœur GPU de moins, avec un GPU à 4 cœurs, tandis que les autres modèles d’iPhone 16 sont équipés d’un GPU à 5 cœurs.

L’iPhone 16E adopte un design plus proche des derniers modèles d’iPhone, avec un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID et un bouton d’action remplaçant l’interrupteur sonnerie/silence.

La caméra principale de 48 mégapixels offre un zoom téléobjectif 2x. La caméra frontale est de 12 mégapixels. Apple annonce la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone de 6,1 pouces, avec jusqu’à 6 heures d’utilisation supplémentaires par rapport à l’iPhone 11.

Comme à l’accoutumée, Apple n’a pas divulgué les caractéristiques exactes de la batterie, mais les estimations suggèrent une capacité d’environ 3 500 mAh. Apple affirme que ce modèle offre la plus longue autonomie de tous les iPhone de 6,1 pouces, offrant jusqu’à 6 heures d’utilisation de plus que l’iPhone 11 et une amélioration impressionnante de 12 heures par rapport aux modèles iPhone SE précédents.

iPhone 16E, un excellent rapport qualité-prix

L’iPhone 16E s’annonce comme un smartphone performant et équilibré, offrant un excellent rapport qualité-prix pour les utilisateurs à la recherche d’un iPhone abordable avec les dernières technologies.

Le successeur du modèle SE de milieu de gamme a été officialisé il y a quelques jours et va être commercialisé vendredi prochain, le 28 février. Les précommandes vont être lancées aujourd’hui, 21 février, à 14 heures, heure de Paris.