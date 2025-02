Accueil » Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro : Zoom optique 2x et 3x, double configuration photo !

Nothing s’apprête à lancer la série Phone (3a) le 4 mars, et de nouvelles fuites viennent de révéler les détails des configurations photo des deux modèles. La société britannique a récemment publié un teaser laissant entrevoir quelques nouveautés, mais les informations les plus intéressantes seront sans doute dévoilées lors de l’événement.

La gamme comprendra deux variantes : le Nothing Phone (3a) et le Nothing Phone (3a) Pro, qui partageront de nombreuses caractéristiques techniques, mais se différencieront principalement au niveau de leurs caméras. Si le fait d’avoir le choix entre deux modèles est une bonne nouvelle, la différence entre les deux appareils restera donc minime.

Les deux modèles disposeront du même processeur Snapdragon 7s Gen 3, d’un écran AMOLED de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une certification IP64 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh. L’appareil photo principal sera doté d’un capteur de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, dans la lignée des précédents modèles de la marque.

La véritable différence se situera au niveau du troisième capteur. Pour la première fois, Nothing intègre un téléobjectif, mais son implémentation variera selon le modèle. Le Phone (3a) standard sera équipé d’un zoom optique 2x, tandis que la version Pro bénéficiera d’un capteur Sony Lytia LYT-600, offrant un zoom optique 3x. Ce capteur de type 1/1,95″, récemment utilisé dans le Realme 13 Pro+, devrait permettre au modèle Pro d’exceller en photographie de portrait et en prises de vue zoomées.

Phone (3a) : Un teaser pour le design

Par ailleurs, Nothing pourrait bien avoir teasé le design des caméras du Phone (3a) dans un post énigmatique publié cette semaine. L’image montrait des points disposés en deux configurations distinctes : l’une horizontale et l’autre en forme de L. On ignore encore quelle disposition correspond à quel modèle, mais cela suggère que les deux variantes ne partageront pas exactement le même design.

Côté prix, les premières rumeurs indiquent que le Nothing Phone (3a) pourrait être lancé en Inde à partir de 25 000 INR (environ 275 euros), tandis que la version Pro serait proposée à 30 000 INR (environ 330 euros).