Huawei FreeArc : Les écouteurs à oreilles ouvertes qui révolutionnent l’écoute en plein air !

La musique est un allié précieux pour booster la motivation pendant l’entraînement. Cependant, l’utilisation d’écouteurs traditionnels, notamment en milieu urbain, peut s’avérer dangereuse. Huawei a la solution avec ses FreeArc, des écouteurs à oreille ouverte qui permettent de rester conscient de son environnement tout en profitant de sa musique, de ses podcasts ou de ses livres audio préférés.

Les FreeArc se distinguent par leur design élégant et leur finition mate agréable au toucher. Mais leur attrait ne se limite pas à l’esthétique. Leur conception innovante, fruit de trois avancées majeures, assure un maintien parfait pendant l’activité physique, quelle que soit son intensité, tout en offrant un confort optimal pour une utilisation prolongée, que ce soit à la maison ou au bureau.

Le « C-bridge Design », fruit de l’analyse de plus de 10 000 courbes d’oreilles, offre un confort maximal grâce à sa forme unique. Flexible et durable, il s’adapte à toutes les morphologies d’oreilles et intègre un alliage nickel-titane de 0,7 mm qui épouse la forme de l’oreille.

« Acoustic Bean » fixe l’écouteur en toute sécurité sur l’oreille sans exercer de pression sur le cartilage.

« Comfort Droplet » épouse naturellement la forme de l’oreille pour un maintien sûr.

Huawei FreeArc, une qualité audio exceptionnelle

Les FreeArc ne se contentent pas de vous laisser connecté à votre environnement. Grâce à un transducteur haute sensibilité doté d’une structure acoustique unique et d’algorithmes avancés, ils offrent une qualité audio impressionnante à tous les volumes, avec des basses percutantes, des médiums vibrants et des aigus cristallins.

La qualité des appels est également au rendez-vous grâce à la double présence de microphones et à un algorithme d’IA qui résiste à des vents allant jusqu’à 29 km/h.

Pour minimiser les fuites sonores, Huawei a intégré un « Reverse Sound Waves System » qui dirige l’audio vers le canal auditif tout en annulant les ondes sonores externes, garantissant une écoute claire et privée. Quatre préréglages d’égalisation (Défaut, Élevé, Augmentation des aigus et Voix) sont disponibles dans l’application Huawei, et il est même possible de personnaliser son propre égaliseur.

Autonomie et praticité

Chaque écouteur offre 7 heures d’écoute musicale, une autonomie suffisante pour un marathon complet, et l’étui de chargement prolonge l’autonomie de 21 heures. Une charge rapide de 10 minutes permet de profiter de 3 heures d’écoute supplémentaires. Certifiés IP57, les FreeArc résistent à la transpiration et à l’eau.

Le système de contrôle multi-gestes des écouteurs, basé sur une combinaison de balayages, de tapotements et de pressions, permet de gérer facilement la musique, le volume et les appels pendant l’entraînement ou au travail. Les FreeArc offrent également des transitions audio fluides entre plusieurs appareils, ce qui est très pratique pour passer d’une course à pied à une réunion.

Disponibilité et prix des Huawei FreeArc

Les FreeArc de Huawei sont vendus au prix de 119,99 euros en Europe ! Du 18 février au 3 mars, les FreeArc sont disponibles en précommande avec une réduction de 20 euros avec le code A20FREEARC. Les expéditions commenceront à partir du 04/03/2025 pour les versions Gris et Noir.

Les Huawei FreeArc sont bien plus que de simples écouteurs. Ils offrent une expérience audio unique en plein air, alliant confort, élégance, qualité sonore exceptionnelle, autonomie et praticité. Ils sont le compagnon idéal pour les sportifs et les personnes qui souhaitent rester connectées à leur environnement tout en profitant de leur musique.