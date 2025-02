Elon Musk a confirmé que Grok 3, la nouvelle version de son chatbot basé sur l’intelligence artificielle, sera finalisé et disponible dans les deux prochaines semaines, selon Reuters.

Lors d’un appel vidéo au Sommet des Gouvernements Mondiaux à Dubaï, Musk a décrit l’outil comme « effrayamment intelligent », mettant en avant ses capacités de raisonnement avancées.

« Grok 3 possède des capacités de raisonnement très puissantes. Dans nos tests, il surpasse tout ce qui a été publié à ce jour, à notre connaissance. C’est bon signe. » — Elon Musk

Un lancement dans un contexte de forte concurrence en IA

L’annonce de Musk s’inscrit dans une course effrénée à l’intelligence artificielle. Ces dernières semaines, plusieurs entreprises du secteur ont dévoilé de nouveaux modèles d’IA ou mis à jour leurs outils, notamment la startup chinoise DeepSeek avec son modèle R1, qui s’est distingué par ses capacités de raisonnement avancées et son coût réduit.

Musk ne compte pas être en reste et a construit le supercalculateur Colossus Supercluster à Memphis, Tennessee, pour soutenir le développement de Grok. Son entreprise xAI prévoit d’embaucher des milliers de « tuteurs IA » en 2024 pour affiner l’apprentissage du modèle. Actuellement, xAI compte environ 900 employés.

Grok 3: un outil encore limité par son intégration à X (ex-Twitter)

Contrairement aux modèles concurrents comme DeepSeek ou OpenAI, Grok est étroitement lié à la plateforme X, bien qu’il soit également disponible via une interface web et des applications iOS et Android.

La première version de Grok était open-source, mais depuis, Musk a fait le choix d’une approche fermée et propriétaire. Cette stratégie pourrait limiter l’adoption du chatbot, selon Tech.co, d’autant que son accès reste exclusif aux utilisateurs de X.

Grok face aux défis réglementaires et aux tensions avec OpenAI

Alors que Grok se prépare à entrer sur le marché, Musk fait face à plusieurs obstacles juridiques et réglementaires :

DeepSeek, son rival chinois, a été interdit dans plusieurs pays et certaines administrations américaines (Texas, New York…) ont banni son utilisation sur des appareils gouvernementaux.

Musk est engagé dans une bataille juridique contre OpenAI, l’accusant de ne pas respecter son engagement initial en tant qu’organisation à but non lucratif.

En août 2023, Musk a intenté un procès pour bloquer la transition d’OpenAI vers un modèle commercial.

Plus récemment, il a proposé 97,4 milliards de dollars pour acquérir les actifs d’OpenAI, mais l’entreprise a rejeté cette offre.

De Twitter à l’intelligence artificielle : la stratégie de Musk

Elon Musk a créé Grok en novembre 2023, un an après avoir racheté Twitter. Il s’agit d’un retour à l’IA pour Musk, qui avait cofondé OpenAI en 2015 avant de quitter le projet lorsque sa vision s’est éloignée de celle de l’équipe dirigeante. Il souhaitait notamment intégrer l’IA d’OpenAI à Tesla, une idée qui n’a pas fait l’unanimité.

Désormais, avec Grok 3, Musk entend reprendre sa place dans la course à l’IA, en promettant un modèle de raisonnement supérieur à tout ce qui existe. Reste à voir si cette avancée suffira à concurrencer OpenAI, DeepSeek, Google ou Anthropic, qui dominent actuellement le marché.