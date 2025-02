OnePlus 13 Mini : Snapdragon 8 Elite, triple capteur photo et batterie 6000 mAh !

La semaine dernière, un rapport de Digital Chat Station affirmait que OnePlus préparait le lancement de son OnePlus 13 Mini pour avril 2025. De nouvelles informations viennent désormais préciser les caractéristiques de ce futur flagship compact.

Selon la source, le OnePlus 13 Mini embarquera une batterie de 6 000 mAh, un choix surprenant étant donné son format réduit. Ce rapport indique également que OnePlus et OPPO travaillent sur des batteries encore plus grandes, allant de 6 500 mAh à 7 000 mAh, qui devraient équiper des smartphones prévus pour la seconde moitié de l’année.

Un écran OLED LTPO et un module photo premium

D’après de précédentes fuites, le OnePlus 13 Mini disposera d’un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec une résolution 1.5K et des bords très fins. Côté photographie, il intégrera un module triple caméra, comprenant :

Un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels,

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels,

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Sous le capot, on retrouvera le Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. L’appareil devrait également proposer la recharge sans fil, un capteur d’empreintes sous l’écran et un dos en verre. D’autres détails devraient émerger à l’approche de son lancement supposé en avril.

Avant le OnePlus 13 Mini, lancement imminent du OPPO Find N5

En parallèle, OPPO, la marque sœur de OnePlus, s’apprête à dévoiler son Find N5, un smartphone pliable attendu le 20 février. Ce modèle affichera un design ultra-fin de 9,2 mm lorsqu’il est plié, une batterie de 5 700 mAh, ainsi qu’une configuration haut de gamme avec le Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il prendra en charge la charge filaire 80W et la charge sans fil 50W, et tournera sous ColorOS 15 basé sur Android 15, intégrant l’IA DeepSeek-R1.

Côté photo, il proposera trois capteurs de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un zoom optique 3x, le tout avec une certification IPX9 pour la résistance à l’eau. La marque prévoit un lancement simultané en Chine et à l’international.