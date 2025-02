OPPO Find N5 : Lancement officiel le 20 février, design et couleurs révélés !

OPPO a lancé le Find N3 en 2023 et a pris une année de pause avant de dévoiler son successeur. Cette pause n’a pas été vaine : OPPO a clairement affiné sa formule de pliable, et les résultats commencent enfin à se concrétiser.

Après des semaines de teasing, OPPO a enfin confirmé la date de lancement du OPPO Find N5. La marque a annoncé qu’elle tiendra un événement de lancement le 20 février à 19 h (heure locale) en Chine. Outre le Find N5, la société dévoilera également la smartwatch OPPO Watch X2. En plus de révéler la date de lancement, les images officielles du smartphone pliable ont également été publiées pour confirmer son design.

Les images ci-dessous montrent que le OPPO Find N5 sera disponible en trois coloris : Violet crépuscule, Blanc jade et Noir satin. Comme on peut le voir sur les images ci-dessus, le Find N5 arbore un module de caméra repensé par rapport au Find N3. Le module de caméra rond loge trois caméras et un flash LED, avec un logo Hasselblad au centre. Les images confirment également la présence d’un curseur d’alerte et d’un capteur d’empreintes digitales latéral. Outre les rendus officiels, deux images réelles du téléphone circulent également sur les plateformes de médias sociaux chinoises.

Selon les rapports, le Find N5 présente un profil mince de 9,2 mm une fois plié. Sous le capot, l’appareil est équipé du chipset Snapdragon 8 Elite et devrait intégrer une batterie de 5 700 mAh. Il devrait prendre en charge la charge filaire de 80 W et la charge sans fil de 50 W. Le téléphone devrait être livré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

L’affirmation la plus ambitieuse de la marque chinoise est que son prochain smartphone pliable n’aura aucun pli visible une fois déplié. L’entreprise l’avait déjà teasé dans une comparaison côte à côte avec le dernier Galaxy Z Fold de Samsung. Des images réelles viennent désormais étayer cette affirmation.

Find N5, le smartphone va être impressionnant !

Le Find N5 devrait fonctionner sous ColorOS 15 basé sur Android 15 et offrir l’intégration DeepSeek R1. Pour la photographie, il devrait comporter un capteur photo principal de 50 mégapixels avec OIS, un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x. En termes de durabilité, le Find N5 est confirmé pour offrir une résistance à l’eau jusqu’à IPX9.

S’il offre réellement une expérience sans pli, des performances de haut niveau, il pourrait bien être le smartphone pliable à battre en 2025.