iPhone 17 : Écran OLED M14 de Samsung pour tous les modèles !

La future série d’iPhone 17 continue d’attirer l’attention, et les dernières révélations concernent son écran OLED. Selon de nouvelles informations, tous les modèles de la gamme, y compris le nouvel iPhone 17 Air, seront équipés des dalles M14 OLED de Samsung, la technologie d’affichage la plus avancée du fabricant coréen.

Ce choix est d’autant plus surprenant que Samsung ne prévoit pas d’utiliser ces panneaux pour ses propres smartphones haut de gamme, comme la future série Galaxy S25.

Qu’est-ce qui rend le M14 OLED si spécial ?

Le M14 OLED représente un bond technologique significatif, avec une luminosité supérieure de 20 à 30 % par rapport au M13 OLED utilisé sur les Galaxy S24. Curieusement, même le Galaxy S25 Ultra ne bénéficiera pas de cette technologie, se contentant d’un M13+, une version améliorée du précédent modèle, mais toujours inférieure au M14 qui équipera tous les iPhone 17.

Pour Apple, cette décision marque un changement notable. Jusqu’ici, les écrans les plus avancés étaient réservés aux modèles Pro. Avec l’adoption du M14 sur toute la gamme iPhone 17, la frontière entre les versions standard et Pro s’amenuise, offrant une expérience premium sur tous les modèles.

Reste à voir si cette évolution s’accompagnera enfin du passage à un rafraîchissement 120 Hz sur les modèles non Pro, une attente de longue date chez les utilisateurs.

Une décision qui profite aux deux géants

Ce choix stratégique met aussi en lumière la relation complexe entre Samsung et Apple. En cédant ses dalles M14 à Apple, Samsung Display maximise ses revenus, tandis que Samsung Mobile réduit ses coûts en ne l’intégrant pas à ses propres smartphones. En revanche, même si le Galaxy S25 bénéficiera de la technologie AI ProScaler pour améliorer l’affichage, cela ne suffira peut-être pas à compenser l’absence du M14.

Pour les fans d’Apple, cette adoption massive de la technologie OLED la plus avancée est une excellente nouvelle. Cela signifie des écrans plus lumineux, plus vibrants et de meilleure qualité sur l’ensemble des modèles iPhone 17, et non plus seulement sur les versions Pro.