OPPO Find N5 : IA avancée avec DeepSeek R1 et design ultra-fin !

Le prochain smartphone pliable de OPPO, le Find N5, s’apprête à recevoir une mise à niveau significative en matière d’IA. Selon la marque, l’appareil intégrera DeepSeek R1, un modèle d’IA avancé, permettant une activation vocale et des fonctionnalités intelligentes fluides. Cela fait du Find N5 l’un des premiers appareils OPPO à prendre en charge cet assistant IA, offrant aux utilisateurs une expérience plus intuitive.

Le OPPO Find N5 sera livré avec la prise en charge intégrée de DeepSeek R1, permettant aux utilisateurs d’activer et d’interagir avec l’assistant IA via des commandes vocales. Cette fonctionnalité sera accessible via l’assistant Xiaobu de OPPO, éliminant ainsi le besoin de téléchargements supplémentaires ou de processus de configuration complexes. En intégrant DeepSeek R1, OPPO vise à améliorer l’expérience mains libres, rendant l’assistance IA plus accessible et efficace.

Au-delà des fonctions IA de base, DeepSeek R1 sur le Find N5 permettra également des capacités de recherche en ligne, permettant aux utilisateurs de récupérer des informations en temps réel sans saisie manuelle. De plus, le modèle d’IA peut générer et exporter les résultats sous forme de fichiers locaux, ce qui facilite le stockage et la consultation des informations en cas de besoin.

Find N5 : une combinaison de matériel et d’IA

Le Find N5 est sur le point d’être le smartphone pliable le plus fin au monde, combinant du matériel de pointe avec des fonctionnalités d’IA avancées. Son intégration avec DeepSeek R1 le positionne comme un appareil pionnier dans la gamme OPPO, établissant une nouvelle norme pour les smartphones pliables. Les premiers acheteurs seront parmi les premiers à découvrir ces améliorations basées sur l’IA, marquant une avancée significative dans les interactions avec les appareils intelligents.

OPPO devrait dévoiler le Find N5 dans la semaine. L’appareil sera doté de fonctionnalités clés, telles que le chipset Snapdragon 8 Elite, une batterie d’environ 5 700 mAh, une charge filaire de 80 W, une charge sans fil de 50 W et une résistance à l’eau jusqu’à IXP9. Il sera disponible en trois teintes, telles que le noir, le blanc et le violet. L’appareil aurait un profil ultra-mince de 9,2 mm une fois plié. OPPO n’a pas encore confirmé la date de lancement du Find N5. Très probablement, le smartphone pliable et la prochaine smartwatch phare de la société, la Watch X2, seront annoncés dans la semaine.

Actuellement, les deux appareils sont disponibles en précommande en Chine.