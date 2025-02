Accueil » iPhone 17 Air : Design « à la Pixel » et finesse extrême, la révolution d’Apple ?

iPhone 17 Air : Design « à la Pixel » et finesse extrême, la révolution d’Apple ?

Le plus grand événement Apple en 2025 pourrait être le lancement de l’iPhone 17 Air à l’automne. Ce modèle devrait remplacer l’iPhone Plus dans la gamme de l’iPhone 17. Des fuites sur son design ont progressivement émergé, et récemment, WEIS Studio a publié une vidéo sur Instagram montrant à quoi pourrait ressembler le téléphone.

D’après les fuites, l’arrière de l’iPhone 17 Air semble radicalement différent des iPhone actuels. En effet, il est suggéré que le système de caméra arrière soit disposé horizontalement et non verticalement, ce qui le distingue de la plupart des modèles existants. Ce design rappelle beaucoup les téléphones déjà sur le marché, en particulier les modèles Pixel 9, Pixel 9 pro, et Pixel 9 Pro XL.

Une autre caractéristique marquante de l’iPhone 17 Air est son profil ultra-fin, qui pourrait mesurer seulement 5,5 mm d’épaisseur. En comparaison, l’iPhone 16 est plus épais, avec 7,8 mm d’épaisseur. Pour donner un aperçu, l’iPad Pro 13 pouces (2024) mesure 5,1 mm, et le modèle 11 pouces est de 5,3 mm de profondeur.

Spécifications de l’iPhone 17 Air

Écran : Le modèle disposera d’un écran ProMotion de 6,6 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Processeur : Il sera équipé de la puce A19 d’Apple.

Modem 5G : Il embarquera un modem 5G développé en interne par Apple.

Caméra : L’iPhone 17 Air serait équipé d’une caméra arrière de 48 mégapixels, une configuration assez simple mais puissante.

L’iPhone 17 Air suscite beaucoup d’anticipation, car Apple n’introduit pas souvent de nouveaux designs pour ses appareils. Cependant, beaucoup espèrent que le produit final se démarquera davantage des téléphones existants sur le marché. Il n’est pas dans la nature d’Apple de copier les designs de ses concurrents, et on ne s’attend pas à ce que cela change avec ce modèle.

La gamme iPhone 17 devrait être lancée début septembre 2025.