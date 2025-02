iPhone SE 4 : Lancement imminent, prix, fiche technique et design révélés !

L’iPhone SE 4, prochain smartphone abordable d’Apple, pourrait être dévoilé très bientôt via le site Web de la marque.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait officialiser l’appareil la semaine prochaine, bien qu’il ait initialement prévu un lancement cette semaine. Avec cette nouvelle version, la gamme SE entre enfin dans l’ère moderne : fin du Touch ID et des écrans LCD.

iPhone SE 4, un design inspiré de l’iPhone 14

L’iPhone SE 4 reprendra le design de l’iPhone 14, avec :

Un écran OLED bord à bord

Navigation par gestes

Encoche en haut de l’écran

Apple a également prévu de rendre l’iPhone SE 4 compatible avec Apple Intelligence, ce qui a nécessité 8 Go de RAM et une puce plus performante. Plutôt que d’opter pour l’A15 Bionic (comme sur l’iPhone 14), Apple a équipé l’iPhone SE 4 du dernier processeur A18 gravé en 3 nm, la même puce que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus.

Le smartphone se vantera d’une batterie de 3 279 mAh (identique à celle de l’iPhone 14).

Un modem 5G signé Apple

L’iPhone SE 4 sera le premier iPhone à utiliser le modem 5G conçu par Apple, un projet en développement depuis plusieurs années.

Modem Apple codename « Sinope »

Support des fréquences sub-6GHz 5G

Pas de mmWave (peu répandu)

Apple abandonne donc le modem Snapdragon 5G de Qualcomm pour cette génération.

Un capteur photo unique de 48 mégapixels avec zoom 2x

Apple mise sur la photographie computationnelle pour exploiter au maximum un seul capteur arrière de 48 mégapixels :

Capteur principal : 48 mégapixels avec recadrage intelligent pour obtenir un équivalent zoom optique 2x

Caméra frontale FaceTime : 12 mégapixels

Prix et disponibilité

Boulanger a brièvement affiché une page produit pour l’iPhone SE 4 avant de la retirer. Le prix indiqué (9 999,05 € 😳) était clairement un placeholder, mais il confirme que le lancement est imminent. Le prix attendu est indiqué entre 450 et 500 dollars.

Avec les listings qui commencent à apparaître et disparaître sur les sites marchands, tout porte à croire qu’Apple pourrait annoncer l’iPhone SE 4 dès la semaine prochaine.

Restez à l’affût pour ne pas manquer son officialisation !