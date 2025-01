L’iPhone SE 4 pose à côté de l’iPhone 16

Apple semble prête à dévoiler son tout nouvel iPhone SE, potentiellement nommé iPhone 16E, et les fuites récentes nous offrent un aperçu clair de ce que cet appareil abordable pourrait proposer. Des images fraîchement divulguées, comparant l’iPhone SE 4 à l’iPhone 16, montrent un appareil repensé, avec des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs.

L’iPhone SE 4 adopte un look bien plus contemporain, abandonnant l’ancien bouton d’accueil et optant pour un écran bord à bord avec une encoche, un design inspiré de l’iPhone 14. C’est une première pour la gamme SE, connue jusqu’à présent pour conserver un style plus classique.

Cependant, l’arrière de l’appareil reste minimaliste avec un seul capteur photo. Cette simplification vise probablement à maintenir un prix compétitif, d’autant plus que l’appareil sera équipé de 8 Go de RAM pour supporter les fonctionnalités d’Apple Intelligence, la technologie d’IA d’Apple.

Comparaison avec l’iPhone 16

En termes d’épaisseur, l’iPhone SE 4 est très proche de l’iPhone 16, bien que ce dernier semble légèrement plus fin selon les images divulguées. Côté esthétique, l’iPhone SE conserve une certaine simplicité, tout en intégrant des éléments modernes qui lui confèrent une allure premium. Les coloris blanc et noir visibles dans les photos rappellent également l’iPhone 16, renforçant cette impression haut de gamme.

L’iPhone SE 4 devrait s’adresser aux utilisateurs souhaitant rester dans l’écosystème iOS sans devoir payer le prix d’un modèle phare. Avec un tarif attendu autour de 500 dollars, il pourrait rivaliser avec des modèles comme le Galaxy S24 FE sur le segment des smartphones abordables.

Un appareil conçu pour durer

Comme les modèles phares d’Apple, l’iPhone SE 4 devrait bénéficier de mises à jour logicielles pendant sept ans, garantissant une expérience utilisateur optimale à long terme. Cela en fait un investissement particulièrement intéressant, car le téléphone sera sans doute dépassé bien avant la fin de son support logiciel.

Quelques compromis à noter

Le choix d’un seul capteur photo signifie que certaines fonctionnalités, comme l’enregistrement de vidéos spatiales, ne seront pas disponibles. Cependant, pour un appareil de cette gamme de prix, l’accent semble être mis sur l’essentiel : performance, design moderne et longévité.

Alors que les récents lancements, comme celui de l’iPhone 16 ou du Galaxy S25, ont laissé certains utilisateurs sur leur faim, l’iPhone SE 4 a le potentiel de devenir l’un des meilleurs smartphones de 2025. Son mélange de modernité, de performances et de prix abordable pourrait séduire un large public, en particulier ceux qui cherchent à accéder à l’univers iOS sans se ruiner.

Apple semble miser gros sur ce modèle, et les premiers aperçus laissent penser qu’il pourrait bien réussir à s’imposer comme une référence dans sa catégorie.