Accueil » State of Play : Borderlands 4, Metal Gear Solid Delta, Saros et Days Gone Remastered annoncés !

Après une année 2024 mouvementée, mais réussie, Sony a présenté une partie de ses plans pour 2025 lors de son State of Play. Plutôt que de se concentrer sur les grands jeux exclusifs, comme Ghost of Yotei et Marvel’s Wolverine, la présentation de 45 minutes a principalement mis en avant des jeux tiers à venir.

Parmi les annonces les plus marquantes, on retrouve les dates de sortie de Borderlands 4 et Metal Gear Solid Delta, confirmant une seconde moitié de 2025 bien remplie. Une surprise inattendue est également venue avec Warriors : Abyss, un Musou roguelike développé par Koei Tecmo, disponible dès aujourd’hui.

Côté premiers jeux exclusifs, Sony a clôturé l’événement avec un teaser de Saros, le nouveau jeu du studio derrière Returnal. Days Gone bénéficiera aussi d’une remasterisation, à l’image de The Last of Us Part 2 Remastered. Malheureusement, aucune annonce sur Bloodborne n’a eu lieu, malgré les attentes des fans.

Les principales annonces du State of Play de février 2025

Saros : la suite spirituelle de Returnal par Housemarque (2026, exclusivité PS5)

Le studio Housemarque a dévoilé Saros, un nouveau jeu qui reprendra la formule roguelike de Returnal. Aucune séquence de gameplay n’a été montrée, mais Housemarque promet d’en révéler plus d’ici la fin de l’année. Sortie prévue en 2026, exclusivement sur PS5.

Borderlands 4 arrive en septembre



Borderlands 4 a marqué sa présence avec son premier trailer de gameplay. On retrouve le style visuel emblématique et un gameplay nerveux, mais aucun détail sur l’histoire ou l’humour habituel de la franchise. Date de sortie : 23 septembre 2025, avec un State of Play dédié prévu au printemps.

Metal Gear Solid Delta sort en août (comme prévu)

La rumeur était vraie : Metal Gear Solid Delta sortira le 28 août 2025. Un nouveau trailer a été dévoilé, mettant en avant des séquences du remake. Une surprise a été teasée à la fin avec un crossover Ape Escape, qui avait fuité avant le show.

Sonic Racing CrossWorlds montre son gameplay et un test réseau arrive bientôt

Le jeu de course Sonic Racing CrossWorlds a dévoilé une nouvelle bande-annonce remplie de personnages emblématiques, comme Shadow et Knuckles, ainsi que des circuits spectaculaires. Une Closed Network Test est prévue le 21 février, mais la date de sortie complète n’a pas encore été annoncée.

Warriors: Abyss, un Musou roguelike surprise, disponible aujourd’hui

Koei Tecmo a surpris tout le monde en dévoilant et lançant immédiatement Warriors : Abyss, une nouvelle approche roguelike du genre Musou. Le jeu propose une vue de dessus tout en conservant les affrontements massifs caractéristiques de la série Dynasty Warriors.

Onimusha : Way of the Sword (2026)

Une nouvelle bande-annonce de Onimusha : Way of the Sword a été révélée, mettant en avant son protagoniste et des combats intenses. Sa sortie est prévue pour 2026, après une première présentation aux Game Awards 2024.

Lies of P: Overture — Un DLC préquel en été

La première extension de Lies of P, nommée Overture, emmènera les joueurs dans un monde enneigé. L’histoire explorera les origines de la Frénésie des Marionnettes, servant de préquel au jeu de base. Sortie prévue cet été.

Days Gone Remastered arrive en avril

Sony a annoncé une remasterisation surprise de Days Gone, prévue pour le 25 avril. Le jeu bénéficiera :

Améliorations graphiques,

Mode permadeath,

Mode speedrun,

Mode horde survie,

Options d’accessibilité améliorées,

Support VRR et PS5 Pro.

Les possesseurs de la version PS4 pourront passer à la version remasterisée pour 10 €.

Un State of Play riche en surprises et jeux tiers

Bien que Sony n’ait pas révélé de grandes exclusivités majeures, cette édition du State of Play a permis de clarifier le calendrier des sorties 2025 et d’introduire quelques surprises, comme Warriors : Abyss et Saros. L’année s’annonce bien remplie pour la PlayStation 5, notamment avec Borderlands 4, Metal Gear Solid Delta et Days Gone Remastered. Reste à voir si Sony garde ses plus gros titres pour un événement ultérieur.