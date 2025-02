Accueil » Apple lancera l’iPhone SE 4 et les Powerbeats Pro 2 le 11 février !

Comme le souligne Bloomberg, Apple prévoit de lancer le 11 février 2025 deux nouveaux produits : l’iPhone SE de quatrième génération et les écouteurs PowerBeats Pro 2.

Cette annonce, bien que non accompagnée d’un événement majeur, suscite un grand intérêt parmi les amateurs de technologie.

iPhone SE 4 : Un vent de modernité

Le nouvel iPhone SE 4 adopte un design inspiré de l’iPhone 14, abandonnant le bouton Home au profit de la reconnaissance faciale Face ID. Il est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, une amélioration notable par rapport à l’écran LCD de 4,7 pouces de la génération précédente.

Sous le capot, on retrouve la puce A18, la même que celle de l’iPhone 16, accompagnée de 8 Go de RAM, garantissant des performances optimales et la compatibilité avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence. L’appareil est également équipé d’un appareil photo arrière de 48 mégapixels, offrant une qualité d’image supérieure.

Conformément aux réglementations européennes, le port Lightning a été remplacé par un port USB-C. Le prix de lancement est estimé à environ 499 dollars.

PowerBeats Pro 2 : L’allié des sportifs

Six ans après la première version, les PowerBeats Pro 2 font leur apparition avec des améliorations significatives. Plus légers de 20 % grâce à une nouvel alliage nickel-titane, ils offrent un confort accru. Disponibles en quatre coloris, ils proposent cinq tailles d’embouts pour un ajustement personnalisé. Parmi les nouveautés, on note l’intégration d’un moniteur de fréquence cardiaque, idéal pour les séances d’entraînement.

Les écouteurs embarquent la puce H2 d’Apple, assurant une meilleure qualité sonore, une réduction active du bruit et une autonomie impressionnante de 45 heures. Le boîtier de charge, plus compact, est désormais compatible avec la charge sans fil Qi.

Le prix annoncé est de 299,95 euros.

Perspectives pour 2025

Au-delà de ces lancements, Apple prévoit de rafraîchir sa gamme de MacBook Air et d’iPad Air avec le nouveau processeur M4. De plus, une nouvelle station d’accueil pour la maison, équipée d’un écran, pourrait marquer les premiers pas de la marque dans le domaine de la robotique grand public. Ces produits sont attendus plus tard dans l’année.

Ces annonces témoignent de la volonté d’Apple de moderniser ses produits phares tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de performance, de design et de fonctionnalités innovantes.