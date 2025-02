Xiaomi 15 Ultra : Un premier cliché nocturne époustouflant dévoilé !

Xiaomi devrait dévoiler son Xiaomi 15 Ultra d’ici la fin du mois. En amont du lancement, le fondateur, président et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a partagé sur Weibo un premier échantillon photo pris avec le smartphone, mettant en avant ses performances en photographie de nuit. L’image laisse entrevoir des améliorations majeures, notamment au niveau du téléobjectif périscopique.

Le téléobjectif périscopique du Xiaomi 15 Ultra en action

L’échantillon photo partagé par Lei Jun a été capturé avec le téléobjectif périscopique 100 mm du Xiaomi 15 Ultra, et non avec le capteur principal. Cela confirme les rumeurs selon lesquelles l’appareil serait équipé du capteur Samsung ISOCELL HP9 de 200 mégapixels.

Caractéristiques du capteur périscopique :

Taille de 1/1,4 pouce avec technologie de pixel binning 4×4 pour une meilleure gestion de la lumière en basse luminosité.

Zoom optique 4,3x et zoom numérique IA jusqu’à 100x.

Détails améliorés et réduction du bruit, même en conditions sombres.

Lei Jun avait déjà annoncé que le Xiaomi 15 Ultra apporterait des avancées majeures en photographie nocturne, et l’image partagée semble confirmer cette ambition avec une netteté impressionnante, des niveaux de bruit bien maîtrisés et un excellent équilibre des hautes lumières.

Xiaomi 15 Ultra : caractéristiques et prix attendus

Outre son module photo avancé, le Xiaomi 15 Ultra devrait intégrer des spécifications de pointe :

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Écran : Dalle 2K micro-courbée

Capteur d’empreintes : Technologie ultrasonique sous l’écran

Connectivité : Support de la communication par satellite avec compatibilité Beidou double satellite

Batterie : 6 000 mAh avec charge rapide 90 W filaire et charge sans fil 50 W

Module photo arrière : 50 mégapixels — Capteur principal LYT-900 50 mégapixels — Ultra grand-angle Samsung JN5 50 mégapixels — Téléobjectif IMX858 200 mégapixels — Samsung HP9 périscopique



Un prix en hausse ?

Lei Jun a laissé entendre que le Xiaomi 15 Ultra pourrait être plus cher en raison des coûts croissants en recherche et en composants. Pour rappel, le Xiaomi 14 Ultra avait été lancé à 1 499,99 euros. Avec les tendances actuelles, le prix du Xiaomi 15 Ultra devrait être revu à la hausse, bien que les détails exacts ne seront confirmés qu’au moment de son lancement officiel prévu plus tard ce mois-ci.

Restez connectés pour plus d’informations sur ce flagship ultra-performant !