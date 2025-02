Accueil » Google One AI Premium permet de débloquer davantage de fonctionnalités de NotebookLM Plus !

Google One AI Premium permet de débloquer davantage de fonctionnalités de NotebookLM Plus !

Google One AI Premium permet de débloquer davantage de fonctionnalités de NotebookLM Plus !

Nombreux sont ceux qui pensent à Gemini lorsqu’il s’agit d’une IA créée par Google, mais NotebookLM est souvent négligé et pourrait s’avérer plus utile que Gemini lui-même. Aujourd’hui, la version premium de l’IA, récemment arrivée pour les utilisateurs professionnels, est disponible pour tout le monde.

NotebookLM Plus est désormais disponible dans le cadre de l’abonnement One AI Premium de Google, qui donnait déjà accès à la version avancée de Gemini et à une meilleure intégration de l’IA dans les applications et services Google. NotebookLM permet aux utilisateurs de télécharger des sources, telles que des articles de recherche, des documents et, désormais, des vidéos YouTube, puis d’interagir avec l’IA pour obtenir des informations, résumer des points clés et même générer de nouveaux contenus sur la base de leurs documents.

Alors que certaines IA, dont Gemini, se sont récemment orientées vers la réalisation de recherches elles-mêmes, NotebookLM est un bon outil pour vous aider à faire des recherches. C’est un service intéressant que vous pouvez utiliser pour créer un chatbot compétent sur n’importe quel sujet que vous lui donnez.

Lancée en 2023, NotebookLM permet aux utilisateurs d’utiliser l’intelligence artificielle pour effectuer des recherches sur des sujets spécifiques et organiser leurs notes. Depuis son lancement, Google a enrichi l’application avec des fonctionnalités interactives, telles que la possibilité de plonger plus profondément dans les vidéos YouTube et de transformer les recherches en podcasts avec deux hôtes IA avec lesquels les utilisateurs peuvent également interagir.

NotebookLM Plus : Des fonctionnalités premium pour les abonnés

NotebookLM Plus était auparavant disponible sous la forme d’un plan distinct destiné aux entreprises et aux établissements d’enseignement, et il offre une capacité considérablement accrue. Les abonnés bénéficient de 5x plus d’Audio Overviews, de la possibilité de créer plus de blocs-notes, de poser plus de questions et d’analyser plus de sources par bloc-notes.

Les utilisateurs bénéficient également de fonctions de personnalisation haut de gamme, telles que la modification de la manière dont ils partagent leurs carnets de notes et le suivi du nombre de consultations quotidiennes de leurs carnets de notes partagés. Cette option ne vous donne pas accès à un modèle linguistique spécial et plus avancé, mais elle élargit considérablement les capacités déjà existantes.

Google One AI Premium: Un abonnement complet pour les utilisateurs avancés

Pour rappel, Google One AI Premium est actuellement proposé au prix de 21,99 euros par mois. Il n’y a pas que les capacités d’IA, car il fonctionne également comme un abonnement Google One classique de 2 To. Vous bénéficiez de 2 To d’espace de stockage sur Google Drive et d’un grand nombre d’autres fonctionnalités dans les applications Google.

Avec l’intégration de NotebookLM Plus dans l’abonnement One AI Premium, Google offre une valeur ajoutée significative à ses abonnés. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de fonctionnalités avancées de prise de notes et de recherche, le tout inclus dans un abonnement unique. Cette initiative renforce la position de Google en tant que fournisseur de solutions complètes et innovantes pour les utilisateurs avancés et les professionnels.