OpenAI : Vers une collaboration avec Samsung, mais TSMC favori pour la production de puces IA

La semaine dernière, Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics, a rencontré Sam Altman, PDG d’OpenAI, en Corée du Sud. Cette rencontre visait à établir un partenariat ouvert où les deux entreprises pourraient se soutenir mutuellement. Cependant, des rumeurs suggèrent que OpenAI pourrait confier la fabrication de ses puces AI internes à TSMC, le principal concurrent de Samsung.

Selon un rapport de Reuters, OpenAI serait en phase finale de conception de ses puces AI internes. L’objectif serait de réduire la dépendance à Nvidia, actuellement leader mondial des puces AI, et de diminuer les coûts opérationnels. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, OpenAI pourrait envoyer ses conceptions de puces à TSMC dans les prochains mois pour une production en utilisant le procédé de 3 nm de TSMC. La production de masse pourrait débuter en 2026.

Samsung Foundry, la division de fabrication de puces de Samsung, a souffert d’une mauvaise réputation ces dernières années. Les puces fabriquées pour Nvidia, Qualcomm et la division System LSI de Samsung ont montré des signes de surchauffe et de consommation énergétique élevée. En conséquence, plusieurs clients, dont Nvidia et Qualcomm, ont tourné le dos à Samsung pour se tourner vers TSMC.

OpenAI et Samsung : Une collaboration encore possible

Bien que Samsung Foundry ait lancé des procédés de nouvelle génération 3 nm et 4 nm, aucun client majeur ne les a encore utilisés, à l’exception de Samsung pour ses propres puces Exynos. OpenAI semble également se tourner vers TSMC, malgré le partenariat potentiel avec Samsung. Cependant, OpenAI pourrait toujours acheter des puces HBM (High Bandwidth Memory) à Samsung pour ses puces IA internes.

Samsung reste intéressé par un investissement dans le projet Stargate d’OpenAI pour renforcer sa position dans le secteur de l’IA. Samsung utilise déjà les algorithmes d’OpenAI dans ses nouvelles télévisions haut de gamme pour alimenter les fonctionnalités AI. De plus, OpenAI pourrait encore collaborer avec Samsung pour d’autres composants ou technologies.

La rencontre entre Samsung et OpenAI laisse entrevoir un potentiel de collaboration stratégique, bien que des défis subsistent, notamment en raison de la réputation de Samsung Foundry et de la préférence d’OpenAI pour TSMC. Reste à voir comment ces deux géants de la technologie parviendront à collaborer pour innover dans le domaine de l’IA.