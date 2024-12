NotebookLM Plus : Google lance une version premium pour les pros !

Google continue d’améliorer son application NotebookLM, renommée pour sa version professionnelle en NotebookLM Plus, et étend son usage à de nouveaux secteurs, notamment les entreprises et les équipes collaboratives.

Depuis son lancement en avant-première en juillet dernier, NotebookLM a gagné en popularité, devenant accessible au grand public en décembre. Désormais, la version premium propose des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs intensifs, en plus de mises à jour innovantes, comme l’interaction audio en temps réel.

NotebookLM Plus : Pensé pour les entreprises et les équipes

Google a observé une adoption croissante de NotebookLM dans les projets d’entreprise, ce qui a motivé la création de NotebookLM Plus. Cette version offre 5x plus de ressources que la version gratuite, incluant davantage de Audio Overviews, de cahiers, et de sources par notebook. De plus, les utilisateurs premium peuvent personnaliser le style et le ton des réponses, partager des notebooks avec leurs collègues, et accéder à des analyses d’utilisation détaillées.

En matière de sécurité et de confidentialité, NotebookLM Plus intègre des fonctionnalités renforcées, adaptées aux entreprises et aux organisations. Accessible via Google Workspace ou Google Agentspace, NotebookLM Plus sera inclus dans l’abonnement Google One AI Premium à partir de 2025.

Audio Overviews interactifs : Une nouvelle manière d’explorer l’information

Introduits en septembre, les Audio Overviews ont rapidement séduit les utilisateurs par leur format inspiré des podcasts. Ces résumés audio permettent de digérer des informations complexes grâce à une conversation simulée entre deux hôtes générés par l’IA. Aujourd’hui, cette fonctionnalité franchit une nouvelle étape en permettant aux utilisateurs d’interagir directement avec les hôtes.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent poser des questions en temps réel via leur voix pour orienter la discussion. Il suffit de créer un nouvel Audio Overview, d’activer le mode interactif, et de rejoindre la conversation. Les hôtes IA inviteront alors l’utilisateur à poser des questions. Toutefois, Google précise que cette fonctionnalité est encore en phase expérimentale, et des temps de réponse ou des erreurs occasionnelles pourraient survenir.

Nouvelle interface repensée

Google a également introduit une interface redessinée pour simplifier la navigation et l’interaction avec les données. NotebookLM se divise désormais en trois panneaux principaux :

Panneau Sources : Regroupe tous les documents ou fichiers téléchargés dans NotebookLM.

Panneau Chat : Permet d’accéder à une boîte de dialogue avec Gemini pour poser des questions directement liées aux sources.

Panneau Studio : Outil dédié à la création de guides d’étude, de documents de briefing, et d’Audio Overviews.

Cette refonte vise à unifier les différentes activités dans une interface cohérente, facilitant ainsi la transition entre la consultation de sources, les questions à l’IA, et la création de contenu.

Un intérêt croissant des entreprises

Depuis son lancement, NotebookLM s’est imposé comme un outil polyvalent, même dans le domaine professionnel. Certains utilisateurs l’ont décrit comme un « CRM killer », remplaçant les systèmes traditionnels de gestion de la relation client.

Sur les réseaux sociaux, des témoignages d’entreprises et d’investisseurs mettent en avant des usages variés, notamment pour centraliser les recherches ou documenter des politiques internes. Sam Lessin, ancien vice-président produit chez Meta, a révélé que son entreprise utilisait NotebookLM comme alternative à un CRM classique.

Avec NotebookLM Plus et ses nouvelles fonctionnalités interactives, Google enrichit son offre pour les professionnels, les étudiants, et les entreprises. Ces mises à jour renforcent l’utilité de NotebookLM comme outil de recherche, de collaboration et d’analyse, tout en ouvrant la voie à des usages plus vastes et personnalisés.