Exynos 2600 : Samsung atteint un rendement de 30%, le Galaxy S26 en ligne de mire !

Samsung a fait des progrès significatifs avec sa puce Exynos 2600, affichant un rendement de production de 30 % dès les premiers tests. Cette avancée marque une nette amélioration par rapport au Exynos 2500, dont la production a été retardée en raison de rendements insuffisants.

Selon The Bell, le Exynos 2600 est conçu avec un procédé de gravure en 2 nanomètres, permettant une amélioration des performances de 12 % et une augmentation de l’efficacité énergétique de 25 %. La production de masse devrait débuter au second semestre de l’année, avec une intégration prévue dans la future série Galaxy S26.

Un fonctionnaire anonyme a déclaré : « Le Exynos 2600 est en train de prendre son rythme de croisière. La gamme de produits Exynos fait l’objet d’évaluations optimistes à l’intérieur et à l’extérieur de Samsung Electronics, mais si la production en série de l’Exynos 2500 a été retardée, la production en série de l’Exynos 2600 semble pouvoir se dérouler comme prévu ».

À l’origine, la série Galaxy S25 devait être équipé du Exynos 2500, mais la faible production a contraint Samsung à opter pour le Snapdragon 8 Elite. Cette dépendance à Qualcomm représente un coût supplémentaire, alors qu’une production en interne pourrait réduire les dépenses et, potentiellement, bénéficier aux consommateurs.

L’un des enjeux majeurs reste la comparaison avec les puces Snapdragon, qui sont généralement considérées comme plus performantes. Si Samsung parvient à atteindre un niveau de puissance analogue à moindre coût, cela pourrait renforcer sa position sur le marché et améliorer sa rentabilité globale.