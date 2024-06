Jabra lance les Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2 avec transmetteur audio intégré

Jabra a récemment mis à jour ses écouteurs sans fil Elite 10 et Elite 8 Active, à peine un an après leur lancement, en intégrant des fonctionnalités innovantes.

Ces nouveaux modèles, Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2, sont équipés d’un boîtier de chargement qui peut également servir de transmetteur audio sans fil. Il suffit de connecter le boîtier à une source audio analogique, comme le système de divertissement d’un avion ou une machine de musculation, via le câble inclus, et le boîtier transmettra le son aux écouteurs en utilisant le standard Bluetooth LE Audio.

Jabra affirme avoir apporté des améliorations significatives à la qualité de l’audio spatial, à la qualité des appels et à l’annulation du bruit. Ces nouvelles fonctionnalités se traduisent toutefois par une augmentation des prix : les Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2 sont vendus respectivement à 279,99 euros et 249,99 euros, soit 30 euros de plus que les modèles de première génération.

Ils seront disponibles à l’achat à la mi-juin, avec des options de couleur variées : marine, noir, corail et olive pour les Elite 8 Active Gen 2, et noir de titane, noir brillant, cacao, jean et blanc doux pour les Elite 10 Gen 2.

Jabra ne prévoit pas de retirer les produits de première génération du marché et continuera à les vendre aux côtés des nouvelles versions Gen 2.

Transmetteur intégré et Bluetooth LE Audio des nouveaux Jabra

Bien que l’utilisation d’un boîtier de chargement comme transmetteur ne soit pas une idée nouvelle l’incorporation du Bluetooth LE Audio est une première. Le LE Audio offre une latence beaucoup plus faible que les versions Bluetooth précédentes, ce qui pourrait faire des nouveaux écouteurs Elite un meilleur choix pour les gamers qui dépendent d’un faible décalage dans les jeux rapides. Cela devrait également aider à résoudre les problèmes de synchronisation des dialogues.

Le câble inclus a trois fonctions : la charge (en plus de la charge sans fil), l’audio numérique via USB-C, et l’audio analogique via l’adaptateur USB-C vers 3,5 mm, qui est attaché au câble avec un petit cordon.

Améliorations de la qualité audio et des appels

Jabra a fait des progrès dans la qualité sonore de son système audio spatial, affirmant que dans des tests à l’aveugle, 95 % des participants ont préféré le son spatial des produits Gen 2. La qualité des appels des Elite 10, qui semblait inférieure par rapport aux Elite 7 Pro, a également été améliorée sur le modèle Gen 2 : « Les microphones distinguent les bruits de fond et priorisent la voix parlée, » note un communiqué de presse. « Des algorithmes de réduction du bruit efficaces sont automatiquement activés pour fournir une performance d’appel claire selon l’activité ou le lieu, assurant une grande clarté de la parole ».

En termes d’annulation active du bruit et de transparence, Jabra affirme que les modèles Gen 2 offrent une performance 2x plus efficace que les modèles précédents.

À part ces changements, les modèles Gen 2 conservent la même taille, forme et matériaux que leurs prédécesseurs, avec une autonomie par charge, une durée de vie totale de la batterie et une robustesse analogues aux modèles de première génération : 8 heures/32 heures/IP68 pour les Elite 8 Active Gen 2 et 6 heures/27 heures/IP57 pour les Elite 10 Gen 2.