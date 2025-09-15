iOS 26 : les Powerbeats Pro 2 gagnent de nouvelles fonctions santé

Apple lancera iOS 26 le 15 septembre, et si la mise à jour est évidemment attendue pour ses nouveautés sur iPhone (nouveau design Liquid Glass, traduction en direct, etc.), elle réserve aussi une belle surprise pour les utilisateurs de Powerbeats Pro 2, actuellement vendus au prix de euros.

Sortis plus tôt cette année comme les premiers écouteurs Apple intégrant un capteur de fréquence cardiaque, ils vont recevoir un boost logiciel qui les rapprochera des tout récents AirPods Pro 3.

Un suivi santé intégré à Apple Fitness

Jusqu’ici, les Powerbeats Pro 2 pouvaient mesurer la fréquence cardiaque, mais l’usage était limité à quelques applis partenaires, comme Nike Run Club. Avec iOS 26, les choses changent :

Suivi en temps réel de la fréquence cardiaque dans l’app Apple Fitness

Compatibilité avec 50 types d’entraînements (course, vélo, HIIT, musculation, etc.)

Intégration à Fitness+, avec affichage des calories brûlées et du rythme cardiaque directement à l’écran

Concrètement, les Powerbeats Pro 2 deviennent de véritables compagnons fitness dans l’écosystème Apple, au même titre que les AirPods Pro 3.

Des algorithmes plus rapides et plus précis

La mise à jour ne se contente pas d’élargir la compatibilité : elle améliore aussi la qualité des mesures. Apple introduit un nouvel algorithme de lecture qui permet d’obtenir des relevés plus rapides et plus stables, même lors d’efforts intenses.

Autres nouveautés pratiques :

Mesure avec un seul écouteur : utile pour garder une oreille libre.

Comptage des pas via le capteur embarqué.

Notifications intelligentes suggérant d’ajuster la position de l’écouteur pour améliorer la précision du suivi.

Avec ces nouvelles fonctions, Apple renforce son positionnement sur la santé et le sport. Les Powerbeats Pro 2 se destinent déjà aux sportifs grâce à leur design à tour d’oreille et leur autonomie longue, mais ils deviennent maintenant un vrai outil de suivi comparable à une montre connectée pour la fréquence cardiaque et les calories.