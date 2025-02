MediaTek MT8196 : Des Chromebooks plus rapides que jamais ?

MediaTek prépare une révolution dans le monde des Chromebooks avec son nouveau processeur MT8196. Ce SoC (System on Chip) basé sur l’architecture ARM pourrait bien redéfinir les standards de performance pour les Chromebooks en 2025. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur cette puce prometteuse.

Le MediaTek MT8196 est un processeur ARM conçu spécifiquement pour les Chromebooks. Selon les derniers fuites et benchmarks, ce SoC pourrait être le plus puissant jamais intégré dans un Chromebook. Les résultats des tests Geekbench montrent que le MT8196 surpasse tous les Chromebooks actuels, y compris ceux équipés du Intel Core Ultra 7, en termes de performances monocœur, multicœur, GPU et NPU.

Une version optimisée du Dimensity 9400

Le MT8196 est essentiellement une version optimisée du Dimensity 9400, un processeur déjà reconnu pour ses performances exceptionnelles dans les smartphones et tablettes. MediaTek a apporté quelques ajustements spécifiques pour l’adapter aux Chromebooks, ce qui en fait un concurrent redoutable face aux puces Qualcomm Snapdragon et Intel Core.

Les benchmarks révèlent que le MT8196 excelle dans tous les domaines. Il est non seulement rapide, mais il offre également des capacités GPU et AI impressionnantes. Cela signifie que les Chromebooks équipés de ce processeur pourront gérer des tâches plus lourdes, comme le montage vidéo ou les jeux, avec une fluidité jamais vue auparavant sur ce type d’appareils.

Bien que le MT8196 semble être en tête en termes de performance, il pourrait faire face à une concurrence sérieuse avec les futurs processeurs Intel Panther Lake. Cependant, aucun benchmark n’est encore disponible pour ces derniers, il est donc difficile de prédire l’impact qu’ils auront sur le marché.

Des Chromebooks plus rapides et plus efficaces

Avec le MT8196, MediaTek promet des Chromebooks non seulement plus rapides, mais aussi plus efficaces sur le plan énergétique. Cela pourrait conduire à des appareils avec une meilleure autonomie de batterie, tout en offrant des performances de pointe. De plus, le MT8196 supporte des fonctionnalités avancées, comme le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs exigeants.

Le MediaTek MT8196 pourrait bien être le processeur qui révolutionne les Chromebooks en 2025. Avec des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique accrue, il promet de redéfinir ce que l’on attend d’un Chromebook. Reste à voir comment les fabricants intégreront cette puce dans leurs futurs appareils et si elle tiendra ses promesses face à la concurrence.