Huawei Band 10 : Nouvelles couleurs et fonctionnalités avancées pour le bracelet connecté !

Huawei s’apprête à lancer son prochain bracelet connecté, le Huawei Band 10, avec une palette de couleurs élargie et des fonctionnalités avancées.

Selon une fuite récente sur les réseaux sociaux chinois, le Huawei Band 10 sera disponible en 6 couleurs : Noir, Vert, Rose, Violet, Bleu et Blanc. Cela représente une augmentation par rapport à son prédécesseur, le Huawei Band 9. Les nouvelles couleurs Vert et Violet remplacent certaines teintes de l’année dernière, offrant ainsi plus de choix aux utilisateurs.

Le Huawei Band 10 devrait conserver les spécifications techniques avancées de son prédécesseur, le Band 9. Ce dernier est équipé d’un écran HD AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 194×368 pixels et une densité de 282 ppp. Il prend en charge le mode Always-on Présentoir, permettant aux utilisateurs de consulter l’heure et d’autres informations sans avoir à activer l’écran manuellement.

Sous le capot, le Huawei Band 9 est équipé d’un capteur IMU à 9 axes, qui inclut un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre. Il dispose également d’un capteur optique de fréquence cardiaque et d’un capteur de lumière ambiante. Ces capteurs permettent au bracelet de suivre avec précision les activités physiques et la santé des utilisateurs.

Huawei Band 10, des fonctionnalités de santé avancées attendues

Le Huawei Band 9 est équipé de la technologie Huawei TruSeen 5.5 pour le suivi de la fréquence cardiaque, TruSleep 4.0 pour le suivi du sommeil et TruRelax pour la gestion du stress. Il propose également un suivi du cycle menstruel pour les femmes. Ces fonctionnalités avancées permettent aux utilisateurs de surveiller leur santé de manière complète et précise.

Malgré son design fin et léger (43,45 × 24,86 × 8,99 mm et 14 g), le Band 9 offre une autonomie impressionnante de 14 jours. Il est également équipé d’une technologie de charge rapide qui permet de recharger complètement le bracelet en seulement 45 minutes.

Le Huawei Band 10 promet d’être une mise à jour intéressante par rapport à son prédécesseur, avec une palette de couleurs élargie et des fonctionnalités avancées. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances améliorées et à une expérience utilisateur enrichie. Reste à voir si Huawei apportera d’autres innovations lors du lancement officiel du Huawei Band 10.