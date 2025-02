OpenAI : Sam Altman prédit un futur dominé par l’IA, mais pas tout de suite

Sam Altman, PDG d’OpenAI, s’est récemment exprimé sur l’avenir de l’intelligence artificielle dans un article de blog personnel. Contrairement à ceux qui prédisent une révolution instantanée, Altman estime que les changements à court terme seront minimes.

2025 : Une année sans bouleversement majeur dans l’IA

Selon Altman, le monde ne changera pas du jour au lendemain. En 2025, les gens « passeront la plupart de leur temps de la même manière qu’en 2024 ». L’amour, la famille, les débats en ligne et les randonnées dans la nature resteront au cœur de nos vies.

Cependant, le PDG d’OpenAI prédit que « l’avenir se présentera à nous d’une manière impossible à ignorer ». Les changements à long terme pour notre société et notre économie seront considérables.

Trois observations clés sur l’économie de l’IA

Sam Altman met en avant trois observations sur l’économie de l’IA :

L’intelligence de l’IA évolue avec le logarithme des ressources.

Le coût de l’IA diminue d’environ 10 fois tous les 12 mois, ce qui entraîne une utilisation accrue.

La valeur de l’augmentation de l’intelligence de l’IA est super-exponentielle.

Un impact profond sur le travail et l’économie

À long terme, Sam Altman prévoit que « nous trouverons de nouvelles choses à faire, de nouvelles façons d’être utiles les uns aux autres et de nouvelles façons de rivaliser, mais elles ne ressembleront peut-être pas beaucoup aux emplois d’aujourd’hui ».

Il prédit également que « le prix de nombreux biens finira par baisser considérablement (à l’heure actuelle, le coût de l’intelligence et le coût de l’énergie limitent beaucoup de choses), et le prix des biens de luxe et de quelques ressources intrinsèquement limitées comme la terre pourrait augmenter encore plus considérablement ».

L’IA : Une omniprésence croissante

En quelques années seulement, la technologie intelligente et l’IA ont connu une croissance exponentielle. Aujourd’hui, des chatbots d’IA répondent à des questions, gèrent le service client, et les appareils électroménagers et les téléphones portables sont truffés d’outils d’IA. « L’IA s’infiltrera dans tous les domaines de l’économie et de la société ; nous nous attendrons à ce que tout soit intelligent »

Sam Altman souligne la nécessité de donner aux gens plus de contrôle sur la technologie, notamment en open sourçant davantage, et d’accepter un équilibre entre sécurité et autonomisation individuelle.

L’avenir de l’IA reste incertain, notamment en ce qui concerne la réglementation. Cependant, l’omniprésence croissante de l’IA dans nos vies est indéniable.