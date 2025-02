OnePlus Watch 3 : Lancement le 18 février avec 5 jours d’autonomie !

OnePlus a annoncé que la OnePlus Watch 3 sera lancée en Europe le 18 février. Elle offre une autonomie encore meilleure que la OnePlus Watch 2, pouvant fonctionner jusqu’à 5 jours sans avoir besoin d’être rechargée. Elle introduit également une nouvelle couronne digitale qui, contrairement à la précédente, peut pivoter pour naviguer dans Wear OS. OnePlus n’a pas encore annoncé son prix.

Pour atteindre cette autonomie de 5 jours (jusqu’à 120 heures), il faut utiliser les paramètres de suivi de santé par défaut de la montre et désactiver l’affichage permanent (AOD), qui consomme beaucoup d’énergie. L’autonomie peut être encore plus longue si vous êtes prêt à renoncer à davantage de fonctionnalités. Selon les rumeurs, la OnePlus Watch 3 fonctionnera pendant 16 jours d’affilée en utilisant les paramètres d’économie d’énergie de la smartwatch. À l’inverse, les utilisateurs intensifs qui activent presque tout, y compris l’AOD, devraient pouvoir l’utiliser pendant trois jours.

Comme pour la OnePlus Watch 2, cette longévité impressionnante est obtenue grâce à l’utilisation de deux chipsets distincts : une puce de performance Snapdragon W5 (inchangée par rapport au modèle précédent) et une nouvelle puce d’efficacité BES2800. En utilisant la puce la moins puissante pour des tâches spécifiques et à des moments précis, la Watch 3 devrait durer plus longtemps que ses rivales comme la Pixel Watch 3 ou la Galaxy Watch 7, qui doivent être rechargées quotidiennement.

Amélioration de la batterie et nouvelle couronne digitale pour la OnePlus Watch 3

OnePlus affirme avoir amélioré l’autonomie de la batterie cette fois-ci en partie grâce à la puce d’efficacité améliorée, et en partie en adoptant la même technologie de batterie au silicium-carbone que celle utilisée dans le téléphone OnePlus 13 du mois dernier. Cela permet d’intégrer une plus grande capacité de batterie dans des cellules de même taille, ce qui signifie que la OnePlus Watch 3 a une capacité de 631 mAh, soit une augmentation significative par rapport aux 500 mAh de la Watch 2.

La nouvelle couronne digitale corrige l’un des principaux défauts de la Watch 2 : sa couronne rotative ne permettait pas de faire défiler les éléments. Celina Shi, directrice du marketing de OnePlus Europe, a déclaré que la couronne rotative a été développée en réponse aux « appels de notre communauté » pour une fonctionnalité améliorée.

« Avec la possibilité d’appuyer et de tourner, la couronne rotative rend la navigation dans les applications et les menus efficace et intuitive, et améliore en fin de compte l’expérience utilisateur », a-t-elle expliqué.

Design et disponibilité

Le reste du design a été légèrement mis à niveau par rapport à la génération précédente, mais il reste assez familier. Le châssis en acier inoxydable est associé à une lunette en alliage de titane et à un verre saphir, et il est lancé en versions noire et verte.

Quel que soit le prix final de la OnePlus Watch 3, vous pouvez vous inscrire aux notifications de l’entreprise pour obtenir une réduction sur la montre connectée, ou la chance de gagner une OnePlus Pad 2 ou une paire d’écouteurs Buds Pro 3.